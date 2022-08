VIDEO. Tragedia en Bosques: el Tren Roca arrolló a dos nenes y los familiares agredieron y robaron al chofer

Una tragedia tuvo lugar hace minutos en la estación Bosques del Tren Roca cuando una de las formaciones arrolló a dos nenes. Uno de ellos, de cinco años, murió y el otro se encuentra en grave estado.

El conductor de la formación fue agredido y asaltado por familiares de los menores de edad, vecinos y parte de los pasajeros. Gracias a un grupo de usuarios del tren, el chofer pudo escapar de las agresiones y ponerse a resguardo.

Según confirmó la policía al periodista Pampa Mónaco en C5N, los menores jugaban arriba de las vías sin advertir lo cerca que estaba la formación. “Fue inevitable” la colisión, consideró la fuerza de seguridad y el conductor “no pudo frenar”.

Algunos de los vídeos que circularon en los canales de noticias y en las redes sociales lograron captar al chofer del Tren Roca en Bosques, quien era acompañado por parte de los pasajes y se lo veía lastimado en la ceja derecha y en la boca, alcanza a decir: “Me afanaron y me cagaron a palos. Yo no pude hacer nada, la madre no los agarró”.

Además, al llegar la policía al lugar fueron agredidos por los familiares que estaban en el lugar. Mientras el cuartel de bomberos voluntarios trabajaba para rescatar al niño que está en grave estado, fueron atacados a piedrazos.