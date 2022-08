Misteriosa aparición de un fantasma en una foto que se tomaron dos hermanos: "Están horrorizados"

Una simple foto, parece que no lo era. Dos hermanos decidieron sacarse una "selfie" y rápidamente detectaron algo que no les pareció normal: una silueta detrás de uno de ellos, generó miedo y preocupación.

Quien compartió la imagen fue la mamá de Gabriel y Kristian, de 14 y 12 años de edad. Ellos habían salido a la plaza, a jugar un rato. Según relatan distintos medios, los jovencitos encontraron varios neumáticos abandonados y se pusieron a jugar con ellos.

Por sobre el hombro de Kristian se veía la sombra de una cara fantasmal y malvada, que los aterrorizó tanto que no pudieron dormir. "Estaba aterrorizado por el chasquido y se negó a irse a la cama solo", explicó su mamá.

Ante los rumores de si es verdad o no esa foto, ella remarcó: "Estaban tan conmocionados y asustados, que sabía que no habían hecho nada con la foto. Mis muchachos no son editores avanzados de Photoshop”.