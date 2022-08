Filtran chats en los que Morales le dice a Carrió "sos la Cristina de Juntos por el Cambio"

La interna de Juntos por el cambio sigue sumando capítulos tras las fuertes declaraciones de Elisa Carrió, que disparó contra todos. Y ahora el fuego se aviva con la filtración de chats que habrían entrecruzado Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional del radicalismo, con la propia Lilita.

"Querés romper, sos la Cristina Kirchner de Juntos por el Cambio", le habría disparado Morales en medio de la crítica de la líder de la Coalición Cívica contra los principales actores de JxC. La conversación comienza con este mensaje: "Hola Lilita. Vos no sos más decente que yo. Vivo en la casa de mi mujer. Te invito que los dos demostremos lo que tenemos y cómo lo hicimos". Pero sigue de manera no tan amistosa: "¿Por qué no hablas del Paseo del Bajo y de los negocios de la Ciudad? ¿Por qué no hablas del tema del Correo de Macri? ¿O de cómo manejaron durante nuestra gestión el crédito tomado al FMI y cómo se fugaron las divisas y quienes se hicieron ricos?".

El Gobernador jujeño termina diciendo: "No vas a manchar mi nombre ni mi gestión que es transparente y transformadora. No te lo permito. Querés romper Juntos por el Cambio. Sos la Cristina Kirchner de Juntos por el Cambio".

En las últimas horas Carrió usó su cuenta de Twitter para lanzar otro polémico tuit: "La imbecilidad, según la Real Academia, es la absoluta falta de entendimiento. Lo que causa escándalo no es el mensajero ni su tono, es su estilo ‘poco patriarcal'. Lo que causa escándalo es la verdad. Besos" (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-8-15-2-46-44-carrio-lo-que-causa-escandalo-es-la-verdad--politica-y-economia).

Cabe destacar que la ex diputada había apuntado a varios dirigentes de la oposición acusándolos de que podrían llegar a un acuerdo con Sergio Massa. Durante una entrevista con La Nación+ dijo que "el año que viene, Juntos por el Cambio tiene que estar conformada por decentes. No puede haber más negocios", al tiempo que agregó que hay una dura pelea entre un sector de la coalición que imagina un "neo PJ con Massa y compañía".