Más tensión en JxC: ahora Morales contra Carrió

“Sos la Cristina Kirchner de Juntos por el Cambio”. Esas fueron las palabras que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, le escribió a través de un chat a Elisa Carrió y que se filtraron ayer reencendiendo la polémica dentro de Juntos por el Cambio.

Se trata de un nuevo capítulo de tensiones en la alianza opositora producido en esta ocasión por un diálogo por Whatsapp mantenido entre el titular del Comité Nacional de la UCR y la líder de la Coalición Cívica.

“Querés romper, sos la Cristina Kirchner de Juntos por el Cambio”, le habría disparado Morales en medio de la crítica de la líder de la Coalición Cívica contra los principales actores de JxC. La conversación comienza con este mensaje: “Hola Lilita. Vos no sos más decente que yo. Vivo en la casa de mi mujer. Te invito que los dos demostremos lo que tenemos y cómo lo hicimos”.

Pero sigue de manera no tan amistosa: “¿Por qué no hablas del Paseo del Bajo y de los negocios de la Ciudad? ¿Por qué no hablas del tema del Correo de Macri? ¿O de cómo manejaron durante nuestra gestión el crédito tomado al FMI y cómo se fugaron las divisas y quienes se hicieron ricos?”.

El gobernador jujeño termina diciendo: “No vas a manchar mi nombre ni mi gestión que es transparente y transformadora. No te lo permito. Querés romper Juntos por el Cambio. Sos la Cristina Kirchner de Juntos por el Cambio”.

En las últimas horas Carrió usó su cuenta de Twitter para lanzar otro polémico tuit: “La imbecilidad, según la Real Academia, es la absoluta falta de entendimiento. Lo que causa escándalo no es el mensajero ni su tono, es su estilo ‘poco patriarcal’. Lo que causa escándalo es la verdad. Besos”.

La exdiputada había apuntado a varios dirigentes de la oposición acusándolos de que podrían llegar a un acuerdo con Sergio Massa. Y habia opinado que “el año que viene, Juntos por el Cambio tiene que estar conformada por decentes. No puede haber más negocios”.

El nivel de disputas que mostró Juntos a partir de esas declaraciones y las reacciones que produjeron fue tan sorpresivo como peligroso para la unidad que será una condición necesaria -aunque no suficiente- para ganarle al oficialismo.

RESPUESTA DE CARRIÓ

Sobre las palabras de Morales, ayer Carrió salió a dar su propia interpretación, arrojando una suerte de paños fríos a la escalada febril. “A Gerardo lo conozco hace más de 25 años. Se enoja y dice cualquier cosa, pero creo que es porque duerme mal”, bromeó al hacer referencia a la beba que tuvo hace un año con su espiosa, Tulia Snopek.

Y siguió: “Si algo no soy es Cristina Kirchner, porque yo no quiero romper JxC, quiero la unidad, pero tiene que ser sobre la base del panrepublicanismo, no del panperonismo”, explicó la líder de la Coalición Cívica.

Respecto del tuit que ella publicó en el que se refiere a los “imbéciles”, aclaró que no estaba dirigido a los integrantes de Juntos por el Cambio, sino a los comentaristas y analistas que interpretaron sus declaraciones de la semana pasada como un amague de ruptura opositora. “El problema no es el mensaje, ni el tono, el problema es la verdad”, dijo y reconoció estar dolida por la reacción que tuvieron sus colegas. “Yo no voy a ser cómplice en nombre de la unidad, pero es importante que las cosas se digan ahora. En política no hay muchos que sean más tiempistas que yo”, consignó exenta de falsa modestia.