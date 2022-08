“Mi hijo tenía cagazo de que lo matara a palos”: a Gonzaga le salió carita la clandestina del nene

El verano del año pasado, Adriano Sessa, uno de los hijos de Mónica Gonzaga, organizó una fiesta clandestina en Punta del Este que terminó en escándalo, al haber invitado a más de 500 personas a una noche con luces, proyecciones, DJ y descontrol. Por ese motivo, en el país vecino analizaron revocar la residencia y expulsar al muchacho al considerar que el chico “desnaturaliza el beneficio de residencia otorgado por las autoridades nacionales y lo haría pasible de expulsión”. ¿Qué pasó con este tema?

Se trata de un problema que “le quita el sueño” a la ex vedette y madre de la criatura y que todavía no termina: con abogados de por medio, contó ayer que, hasta el momento, tiene que pagar una multa de 30 mil dólares y en aumento.

Invitada a “Intrusos” (América), Gonzaga contaba que había pasado “bárbaro” la pandemia, acovachada junto a los suyos en su casa de Uruguay y fue ese momento en el que la conductora, Florencia de la V, le preguntó cómo estaba la situación legal de su hijo tras la escandalosa clandestina.

“Fue hermosa la pandemia hasta que un día yo me voy a mirar (la serie) ‘Detrás de sus ojos’ y dejo en el quincho a ocho, nueve chicos: dos familiares, Alex y Lucas Sessa, otro, el hijo del dueño de una inmobiliaria muy importante de Buenos Aires, que no era muy amigo de mi hijo, más bien de los sobrinos”, comenzó a revelar la actriz.

Y siguió: “Todo estuvo bien hasta que a los chicos se les ocurrió mandarle la ubicación a dos colegios para que fueran chicas. Eran ocho boludones solos, no iban a festejar el cumpleaños entre ellos solos. Yo los entiendo. Pero se viralizó”.

Según explicó, no fueron 500 las personas que entraron en su hogar sino que estaban afuera. “Todo lo que está delante de mi casa, es rambla. No es mi casa. Yo no puedo meter 500 personas en mi casa. Ni Susana Giménez puede meter 500 personas en su casa”, aseguró.

Enterada de lo sucedido, dijo que “no podía creer lo que estaba pasando” y contó que “cuando llega la policía, rajan todos por las casas de los vecinos” y que “los que estaban en casa se esconden en el cuarto de Adriano”.

Mónica reveló que “Adriano dio la cara y firmó cualquier cosa porque tenía cagazo de que yo lo matara a palos”, dijo, entre risas, y De la V le siguió el chiste: “Prefería que lo metieran en cana antes de que lo agarraras vos”.

Según Gonzaga, la causa está archivada y lo que hay es una multa. “Son 30 mil dólares y va in crescendo. Estamos hablando con mi abogado, porque la cosa no es como se pintó”, aseguró la actriz. “Me quita el sueño pero espero que los uruguayos entiendan y que podamos hablar cara a cara y que la cosa se arregle”, concluyó.