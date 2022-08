Revelan cuál fue la frase por la que habría volado todo por el aire en el clan Piñón Fijo

Un posteo, una dura respuesta, el pedido de disculpas y el afloje de los hijos. Esa fue, en pocas palabras, la cronología del escándalo que se generó en el seno de la familia de Piñón Fijo, que parece haber encontrado un poco de paz en una semana convulsionada. Pero más allá de que la tormenta más fuerte pasó, dejó secuelas y empiezan a conocerse detalles de un conflicto que lleva tiempo. Y sobre todo el origen de todos los males, como una frase que habría sido la que hizo volar todo por el aire.

La publicación del payaso en su cuenta de Instagram sobre que no veía a su nieta Luna disparó la reacción de su hija Sol, que se descargó en las redes sociales y lo acusó de malos tratos. “Está desaparecido de nuestras vidas después del último de tantos maltratos (en mi semana 32 de embarazo). Y fue el último porque me animé a poner límite a las humillaciones crónicas después de 35 años”, escribió ella en sus redes sociales sobre Fabián Gómez, el verdadero nombre del presentador cordobés.

Debido a la revolución que generó en los medios, el miércoles por la tarde Piñón se sacó el maquillaje y habló a cara descubierta. "Tendré que aprender que muchas veces lo que uno lee como enfático del otro lado se recibe como maltrato o humillación. Y si del otro lado hay un ser amado, es mucho más grave”, explicó y luego pidió disculpas a sus hijos.

Fue en ese marco que en las últimas horas se conoció la frase que habría hecho explotar el conflicto familiar y que golpeó duro a Sol y Jeremías. Según revelaron en el programa LAM de Ángel De Brito, el payaso les habría dicho: “Yo les di todo, yo los hice famosos, yo les hice la producción tienen todo eso gracias a mí”. Esa frase sería la que causó el enojo de los hijos de Gómez, quienes se hicieron famosos junto a papá y, más tarde, siguieron su propio camino.

“No se queden con el título de que estamos enojados porque ‘papá se separó de mamá’. Hemos perdonado cosas realmente importantes, y lo seguiremos haciendo. Quizás la agresión se desvía para otro lado, como que todo lo que tenemos se lo debemos a él, que sin él no sería nadie. Eso siempre nos lo dejó en claro. Así que lo tenemos súper presente”, fue la contundente declaración de jeremías.

El propio payaso, al ser consultado el “maltrato” que denunció Sol cuando cursaba la semana 32 de embarazo, sostuvo que “fui enfático y se tomó como maltrato”, mientras que en un audio que puso al aire Flor de la V el cordobés manifestó: “Hola gente, habla Fabián Gómez, la persona que interpreta a Piñón Fijo. Demás está decir que fueron días difíciles estos últimos, no solo por mí sino por los que amo, quiero y que pagan las consecuencias por mis acciones. Hace unos días, antes de dormir, mi teléfono me recordó una foto y me tomó con las defensas bajas. El cerebro ordenó, mi dedo obedeció y mi corazón hizo también lo suyo. Como dije hace poco en una nota, si pudiera rebobinar la escena y no realizarla, lo haría. Sé que es difícil de creer, pero nunca pensé que este posteo tomara tanta dimensión y que generara tanto dolor en mis hijos particularmente. Me arrepiento y pido disculpas por eso. También tendré que aprender que muchas veces lo que uno lee como enfático del otro lado se recibe como maltrato o humillación. Y si del otro lado hay un ser amado, es mucho más grave”.

Y continuó: “Corren tiempos nuevos en la sociedad, los que celebro. Por eso, la misma capacidad que reconozco para aprender sobre cosas que me apasionan como el nuevo arte y las nuevas tecnologías, también la pondré al servicio de las nuevas formas evolucionadas de relacionarlos entre los seres humanos. Está bueno hacerlo de la mano de los jóvenes, en mi caso, mis hijos”.