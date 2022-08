Hecho histórico: por primera vez, una mujer conducirá la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense

Una mujer se convirtió en la primera directora de la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en un hecho histórico en la provincia de Buenos Aires. Se trata de la prefecto del Escalafón General María José Anaya, de 40 años, oriunda de Junín, que vive en La Plata desde que inició su carrera profesional.



Con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Anaya se transformó en la primera mujer en conducir la Escuela de Cadetes, la que tiene una matrícula récord de 1.733 alumnos que se preparan como futuros oficiales para cubrir los cargos dentro del Plan de Infraestructura Penitenciaria 2022-2023. Está casada, tiene tres hijos y vive en la localidad de Lisandro Olmos.



Está vinculada con la fuerza desde sus orígenes, ya que sus padres son oficiales retirados del SPB, y las dos hermanas también pertenecen a la fuerza, mientras que su esposo es oficial penitenciario y cumple funciones en la Unidad 26 del SPB. Ingresó como estudiante a la Escuela de Cadetes en 2003 y en 2005 obtuvo la tecnicatura superior en Seguridad y Tratamiento Penitenciario, y al egresar fue la primera mujer en obtener el mayor orden de mérito, hasta ese momento siempre ese logro lo habían obtenido varones.



"En los últimos once años cumplí funciones en la Escuela de Cadetes y he pasado por casi todos los roles: instructora, jefa de la compañía femenina, jefa de sumario, secretaria docente, regente de formación y subdirectora de formación", recordó Anaya, quien resaltó que su madre, Liliana Uhalt, formó parte de la primera promoción de oficiales femeninas del SPB. Con más de 19 años de servicio, detalló sentir con la designación "una fuerte emoción".



"Cuando me hicieron el desafío pensé en mi primer día en la Escuela de Cadetes, de lo lejano que veía tener un cargo de responsabilidad", contó. La prefecto añadió que "siempre" le gustó la formación y consideró que la Escuela de Cadetes del SPB cumple una función social muy importante: "Recibimos a jóvenes de entre 17 y 24 años que vienen a proyectar un futuro y les damos las herramientas necesarias con la enseñanza de valores y un ejemplo a seguir", dijo.



En ese marco, agregó: "La Escuela de Cadetes transforma a los jóvenes. Los padres nos suelen decir que sus hijos e hijas manifiestan con hechos su crecimiento como personas, y eso a las autoridades nos gratifica". La Escuela de Cadetes del SPB tiene en la actualidad una matrícula de 1.733 alumnos, de los cuales 1.017 son mujeres y 716, hombres.



Anaya fue designada oficialmente mediante una resolución el pasado viernes en el cargo de directora del Instituto Superior de Formación y Capacitación Penitenciaria N° 6001 "Inspector General Baltasar Armando Iramain", conocida como Escuela de Cadetes del SPB.