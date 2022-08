García Moritán cruzó con todo a Pablo Echarri por la frase "si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar"

El legislador porteño Roberto García Moritán (Republicanos Unidos) salió a responderle al actor kirchnerista Pablo Echarri luego de que ayer escribiera en sus redes sociales que "si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar", en medio de la causa judicial que enfrenta la vicepresidenta en la causa por corrupción en la obra pública de vialidad de la provincia de Santa Cruz.

"El pensamiento conservador único tiene un problema de difícil solución, odia tanto que persigue a ‘como dé lugar’, intenta silenciar, proscribir, extinguir al adversario político. El tiro siempre le sale por la culata. Siempre", había agregado Echarri en la red social del pajarito.

En medio de las repercusiones por los duros enunciados del actor, el marido de Pampita tomó el guante y replicó con todo: "Si no hay justicia, que quilombo se va a armar", tiró el funcionario porteño a través de su cuenta de Twitter.

Moritán también fue por más y no se quedó en la exclamación. "De un lado tres toneladas de pruebas, del otro el relato kirchnerista. Justicia para el pueblo argentino es Cristina Kirchner y su asociación ilícita tras las rejas y lejos del poder. 12 años e inhabilitación perpetua", arremetió.

No es la primera vez que Pablo Echarri se expresa con vehemencia en las redes sociales. En una entrevista a principio de año había reconocido esa particularidad de su persona al sostener que "entiendo que cada vez que yo ejercía ese sentimiento irrefrenable de querer hacer justicia verbal, de alguna manera a la larga también me traía muchos conflictos".

"Por eso empecé a elegir un poco mejor las luchas, las peleas y los encuentros, entendiendo que hay ciertos personajes que carecen de una mirada medida o una visión moderada de la vida, y en general cuando entran en un esquema de discusión o de enfrentamiento son capaces verdaderamente de decir cualquier cosa, de ser crueles, de mentir, de demostrar su odio y toda su determinación de hacerle mal al otro de una forma muy contundente", dijo.

Luego de las furibundas peleas verbales con El Dipy y Viviana Canosa, y entendiendo que ese tipo de confrontación no le hacía bien, sostuvo: "Me doy cuenta que cuando me meto en esa dialéctica, al que lastimo también es a mí. Me quedo enroscado, pensando de qué manera puedo llegar a herir, y la verdad es que no, no va. Uso el tiempo y la cabeza para cosas más creativas y satisfactorias".