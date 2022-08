Cristina Kirchner mostró mensajes entre José López y Nicolás Caputo

La vicepresidenta Cristina Kirchner mostró hoy mensajes cruzados entre su ex secretario de Obras Públicas José López, condenado por enriquecimiento ilícito, y el empresario Nicolas Caputo, amigo íntimo del ex presidente Mauricio Macri.

Uno por uno, Cristina Kirchner mostró y leyó gran cantidad de mensajes entre López y el empresario Caputo por distintas obras desde 2013. “Fue por la obra del soterramiento del tren Sarmiento", explicó Cristina Kirchner: “una obra que se licitó en nuestra gestión y la gana IECSA, la empresa de Calcaterra que en realidad era de Macri”.

Cristina Kirchner acusó que durante el macrismo se incluyó en el presupuesto un gasto de 45 mil millones de pesos para esa obra, cuando la misma venía con financiamiento por las empresas contratistas del exterior.

“Es curioso que ningún fiscal haya visto esto. El teléfono (de López, ndr) pasó por muchos jueces”, enfatizó y agregó con ironía.

“¿Se lo habrá cruzado Caputo al fiscal Luciani?”, cuestionó e hizo alusión a que el empresario jugaba en la quinta de Macri, en Los Abrojos, y justamente uno de sus pedidos es apartar al fiscal por haber ido a jugar un partido de fútbol a ese lugar, lo que terminó siendo rechazado por los jueces.

Al mostrar los mensajes entre López y Caputo, la ex presidenta intentó dar a entender que el dinero que el ex funcionario kirchnerista trasladó en bolsos sería obra de un vínculo personal con algunos empresarios y no proveniente del Estado.