Tini está en Buenos Aires: Rodrigo de Paul, Camila Homs y sus hijos se ven en Madrid

Ahora, mientras Tini está en Buenos Aires, Rodrigo De Paul y sus hijos se reencontraron con Camila Homs en Madrid. Así, la cantante estuvo con el deportista algunos días en España pero tuvo que regresar por compromisos laborales, y él se juntó con su ex porque se acabaron las vacaciones con los chicos. Aunque pronto se apuró a aclarar que entre ella y De Paul, está todo más que bien: “Justo vengo de Madrid, pasamos unos días, estuve con mi hermano, con Carola (su amiga). Trabajo desde que soy muy chica y a veces es difícil poder compaginar las dos cosas. Creo que estoy en un momento donde realmente me estoy esforzando en poder tener tiempo para mí, bajar un poco los decibeles y volver con todas las fuerzas al trabajo para darlo todo en el laburo y volver”.

Pronto, sus palabras tuvieron repercusiones y comenzaron las conjeturas. Mientras tanto, De Paul se reencontró con su ex, Camila Homs en Madrid. Los padres de Bautista y Francesca volvieron a verse las caras por un motivo muy especial. Se acabó el tiempo compartido de los menores con su papá y deben regresar con su mamá, tal como indica el acuerdo que firmaron.

La semana pasada se habían filtrado imágenes de Tini con el jugador del Real Madrid paseando en yate por Ibiza y otras en la tribuna de la cancha junto a la hija de él en lo que, se estima, es el primer encuentro como familia ensamblada.

Estos viajes y reencuentros se darán varias veces al año como acordaron en su acuerdo de divorcio. Será Camila la encargada de trasladarse con los chicos para que el padre pueda verlos algunas semanas al año. “No voy a hablar de eso, pero está todo bien”, dijo Camila en Ezeiza antes de partir, con respecto a cómo está su vínculo hoy con De Paul. “Tengo que cumplir siempre con mi parte. Ya lo hice la vez pasada, cuando viajé, también. Y me parece normal: estamos separados, pero él es el padre de los nenes y le corresponde verlos”, agregó. “Estoy muy bien. Estoy en pareja, contenta”, dijo sobre su nuevo amor. Y desmintió que su compañero haya conocido a De Paul en el cumpleaños de su hijo, como había trascendido en algunos medios. “Rodri no estaba, por trabajo. No se conocieron”. Por último, cuando le consultaron si en un futuro existía la posibilidad de ensamblar las familias, Camila respondió: “Podría ser”. El tiempo dirá.