Salió a baldear y la asaltaron: entradera exprés a una mujer en Ensenada

La propietaria de una vivienda de Ensenada tiene por costumbre salir a la vereda para baldearla. Jamás imaginó que ese hábito que tiene tan arraigado iba a propiciar un hecho de inseguridad. Sin embargo, fue lo que sucedió durante el mediodía del pasado lunes.

En la tarde de ayer, en esa misma vereda, contó ante este diario detalles de la entradera que tres asaltantes cometieron en su casa situada en calles Moreno y De la Paz, en la ciudad de Ensenada.

“Fue entre las 12.10 y las 13 del lunes. Salí a la puerta para baldearla como hago siempre, vi a tres jóvenes, uno de los cuales estaba sangrando no sé por qué motivo, y enseguida se metieron en casa a robar”, le contó Mónica (63) a EL DIA.

“QUEDATE EN EL MOLDE”

Consultada sobre cómo se dieron los acontecimiento en el interior de su domicilio, reveló: “Estábamos en la cocina y uno de ellos me dijo ‘quedate en el molde’ (en alusión a que no se moviera para ensayar alguna resistencia) y me obligó a sentarme en una silla”.

Aseguró que la banda estuvo “muy pocos minutos en casa”, que se disculpó de no poder precisarlos porque “estaba muy nerviosa”. Por esa misma razón, sostuvo, “no vi si estaban armados”.

El estado de aturdimiento por la conmoción que le provocó la presencia de ladrones en su vivienda no le permitió advertir en el momento que los intrusos le habían robado la cartera, donde guardaba su billetera.

“Una vez que se fueron los delincuentes, fui al kiosco y pregunté si no la había dejado olvidada ahí, porque en casa no la encontraba. Pero el kiosquero me dijo que cuando estuve, no la había llevado”, señaló.

Y añadió: “Ahí me di cuenta que entonces me la habían robado. Me llevaron los 8.000 pesos que guardaba en la billetera y además documentación personal”.

Claro que no fueron las únicas pertenencias que le sustrajeron en la ocasión. “Además robaron dos computadoras y un televisor LCD. Actuaron rapidísimo y se fueron”, reflejó.

“ESTO ES ALGO EXTRAÑO”

En otro momento de la charla que mantuvo con este diario, Mónica admitió que hay algunas cuestiones que “no le cierran” en relación al asalto del lunes.

En tal sentido, soltó una frase que encierra dudas y sospechas en relación a la motivación del ataque.

“Esto es algo extraño”, lanzó. Y cuando se le requirió saber cuáles eran las causas de su desconfianza por el episodio, las dio a conocer.

Al respecto, explicó: “Hubo dos cuestiones que me llamaron poderosamente la atención. Una de ellas es que uno de los delincuentes conocía mi segundo nombre”.

“Un rato más tarde, después de que huyeron de acá, recibí un llamado telefónico a la línea fija, donde seguramente uno de los delincuentes que vino a robarme, me pedía que no radicara la denuncia”, reveló la víctima.

Como si fuera poco, una vez que Mónica se acercó a la comisaría primera de Ensenada por el asalto sufrido, quedó perpleja al observar uno de los mensajes que le enviaron por WhatsApp.

Tras leerlo, no podía salir de su asombro porque, nuevamente uno de los asaltantes que estuvo en su casa, le reclamó que “me hiciera cargo de los medicamentos que tenía que comprar él porque, me dijo, se cortó al entrar por el portón del garaje”.

“Es más, me aseguró que estaba en ese momento en el hospital siendo atendido por la supuesta lesión. Y me preguntó ‘¿cómo arreglamos esto?’. La verdad, increíble, porque ya estaba lastimado antes de meterse a robar en casa”, consignó Mónica.

Y se preguntó, además, “¿de dónde sabía (el ladrón) tanto mi segundo nombre como mi número de teléfono?”.

“ES LA CUARTA VEZ”

Cuando se le preguntó si se trataba del único robo que había tenido con su familia en esa vivienda, respondió inmediatamente que “no, es la cuarta vez que nos vienen a robar desde hace varios años”.

Recordó uno de esos episodios, porque los marcó por el violento accionar de los asaltantes: “Fue el más bravo, porque además a mi marido lo tuvieron atado todo el tiempo”, indicó.

En ese vecindario, tras solicitar mantener su identidad en reserva, otro vecino denunció que “hace 2 meses violaron a una chica en la misma esquina del asalto a esta señora”. Y cerró: “El barrio viene inseguro. A una cuadra de la casa de la vecina, inauguraron una plaza. Van malas juntas”.