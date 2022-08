Acusaron a la China Suárez de escribirle a Licha López y Mica Tinelli salió al cruce: “qué raro”

La China Suárez es el personaje favorito de los programas televisivos de espectáculos desde que estalló el Wandagate. Ahora, la actriz y cantante fue acusada de escribirle a Licha López, el jugador de fútbol y pareja de Mica Tinelli.

El hecho, según la periodista Paula Galloni en Intrusos, habría ocurrido cuando Marcelo Tinelli estaba armando el jurado para “Canta conmigo ahora”. La quería a la China Suárez, parecía estar todo encaminado pero finalmente no se concretó.

Tanto el conductor como la actriz detallaron que el único motivo fue que ella tenía rodaje en el exterior por varias películas y no podría cumplir. Sin embargo, Galloni aseguró que en realidad fue porque ella le escribió a la pareja de su hija, lo que provocó que se cruzaran en un boliche y hubiera un supuesto enfrentamiento.

En cuestión de minutos, Mica Tinelli apareció en Twitter como pocas veces y desmintió esta información, dirigiéndose directamente a la periodista que lanzó esta noticia. “Es mentira todo esto! Pau, cualquier cosa tenes mi tel y me podes consultar antes. Nunca me agarré con nadie en ninguna fiesta, no bajé a nadie de ningún programa y nadie le escribió a mi novio”, sentenció.

Luego, la segunda parte de su descargo llegó contra el portal Exitoina, que levantó la noticia de Galloni. “No chequean la info? O sea, aunque sea una mentira lo publican? jajaja qué raro! Son un medio de comunicación. Saludos”, cerró.