“Nisman se suicidó; espero que no haga algo así Luciani”

Cristina Kirchner no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen”, “no dudo de su honestidad” y “quiero estar cerca de ella porque la están lastimando injustamente”, insistió anoche el presidente, Alberto Fernández, que además aseguró que ni él ni la Vicepresidenta quieren defender “ningún acto de corrupción” porque “no” los une la búsqueda de impunidad, “sino la búsqueda de justicia”.

Así lo aseguró durante una extensa entrevista televisiva en la que dedicó varios minutos de su intervención para respaldar a su compañera de fórmula, disparar contra la Justicia y apuntar especialmente contra el fiscal Diego Luciani, que el lunes pidió una condena de 12 años de cárcel para Cristina en el marco de la causa “Vialidad”. En esa línea dejó una polémica y seria frase: “Hasta acá, Nisman se suicidó; espero que no haga algo así el fiscal Luciani”.

“Esta causa es insostenible jurídicamente, porque más allá de la carencia de pruebas que el fiscal demostró, le imputó a la Vicepresidenta una serie de delitos dolosos que exigen haber querido cometer ese delito pero con los que ella no tuvo nada que ver”, aseguró y, al rebatir las acusaciones del representante del ministerio público, se preguntó: “¿Quién va a querer ser presidente en la Argentina si se va a tener que hacer responsable de todo lo que pasa debajo de su gobierno?”.

Agregó que “el fiscal dice poco. Dice que ella no pudo no saber. Analiza que tuvo la responsabilidad de mandar un presupuesto donde estaban las obras que iban a ir a Santa Cruz y la acusan de que después promulgó el presupuesto, que es una ley” para luego retrucar: “Si esto era una asociación ilícita, como dicen, ¿entonces todos los diputados y senadores son parte?”.

Sobre el fiscal Luciani, el Presidente admitió no conocerlo ni saber cómo trabaja, pero remarcó: “Sí digo que es de una debilidad tremenda todo lo que ha dicho. Por mucho que grite justicia y corrupción, dijo un sinfín de disparates jurídicos. Es un error involucrar a Cristina en esta causa”.

En ese punto, el mandatario fue consultado por el refuerzo en la seguridad de los fiscales y jueces dispuesto por la Corte y si creía que Luciani podía correr la misma suerte que el fiscal Alberto por ciento: “Hasta acá lo que le pasó a por ciento es que se suicidó, no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani. Él cumple el rol de fiscal en un juicio, creyó cumplirlo adecuadamente diciendo lo que dijo. Yo lo escuché y me pareció un disparate”, respondió al respecto el Presidente, en uno de los pasajes más fuertes de la noche.

🔴 EN VIVO | Alberto Fernández en A DOS VOCES: “Nisman se suicidó. Espero que el Fiscal Luciani no haga algo así” https://t.co/9VI8dNgQNt#AlbertoFernándezEnTN pic.twitter.com/638kEMg8bd — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 25, 2022

En otro tramo la entrevista, el Presidente reconoció que la corrupción es “un mal endémico de la Argentina” pero que él ha puesto todo su empeño “para que nadie robe” en su Gobierno y aclaró: “Yo no robé”. Además, pidió investigar “con la misma vehemencia” que al kirchnerismo “a Mauricio Macri, sus amigos y funcionarios”.

Se mostró a favor de las movilizaciones que se organizan para respaldar a Cristina Kirchner, con quien aseguró haber mantenido un diálogo teléfonico el mismo día del pedido de condena en su contra. En tanto, desmintió: “Nunca tuve peleado con Cristina. Tenemos diferencias, somos los dos vehementes. Lo ideal es que nos llevemos bien y podemos hacerlo aún con nuestras diferencias”.

En la entrevista televisiva que brindó anoche, Alberto Fernández, advirtió que el que gobierna es él: “El presidente soy yo, eso nunca estuvo en discusión”, dijo y aceptó que la renuncia de Martín Guzmán a Economía “generó una crisis muy grande: el modo en que tomó la decisión le hizo mucho daño a la Argentina”.

el arribo de Massa

Al respecto, valoró que, tras la corrida cambiaria que siguió a esos días, la llegada de Sergio Massa a Hacienda “trajo calma en los mercados. Los Primeros datos son auspiciosos, han bajado riesgo país y el dólar y volvimos a comprar reservas”.

En esa línea, el Presidente trazó un diagnóstico optimista de la economía: “Yo veo que los datos de la macroeconomía son todos positivos, con una Argentina que en el primer semestre creció más del 6 por ciento, que la ocupación de la capacidad productiva está entre el 65 y el 70 por ciento, que hemos creado 1.200.000 puestos de trabajo, que el empleo registrado crece mucho”.

No obstante, después contrapuso: “También veo que tenemos un problema de inflación sin resolver y que eso afecta el ingreso de mucha gente. El más afectado hoy en día es el que gana entre 80 y 100 mil pesos”.

En ese sentido, el Presidente consideró que “la inflación es un problema multicausal. En argentina hay un problema de inflación con lo monetario y fiscal, pero una parte tiene que ver claramente con los abusos” del sector empresarial.

Reconoció en esa línea que “estamos con un problema de inflación obvio, difícil de resolver, pero que lleva más de dos décadas y que no nació conmigo. Recibí el 54% del gobierno de Mauricio Macri, después vino pandemia y la guerra”, justificó.

Además, dijo, resolver el flagelo es hoy una de sus principales preocupaciones y que por eso mismo en este momento en “lo que menos” piensa es en una eventual reelección.

“Es conveniente pensar en el indulto presidencial a Cristina como último recurso”