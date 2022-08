Dos demorados por peleas entre alumnos del Normal 2 y el Normal 3

Dos jóvenes demorados fue el saldo de otra jornada de incidentes entre integrantes de las comunidades educativas de los colegios Normal 2 y Normal 3, según se informó en fuentes policiales. Esta vez el violento episodio tuvo lugar en 7 y 58, a mitad de camino entre ambas escuelas. Un equipo multidisciplinario de la cartera educativa provincial, funcionarios y técnicos de Niñez y Adolescencia y del ministerio de Seguridad bonaerense trabaja para resolver el caso que genera extrema preocupación entre los padres de los estudiantes de la escuela de diagonal 78 entre 4 y 5.

Según contó Gustavo Galli, director provincial de Educación Secundaria provincial, “estamos trabajando intensamente en el tema. Buscamos el origen de estos enfrentamientos, y poner énfasis en el diálogo como herramienta fundamental para resolver el conflicto que es multicausal”.

El funcionario también planteó que en caso de identificar a quienes promueven y participan activamente de estos enfrentamientos se podría aplicar sanciones. “Hay normas de convivencia que deben ser respetadas. Quienes no cumplen pueden ser sancionados, no como un castigo en si, sino en función de aprendizaje para comprender los problemas se resuelven con con el diálogo y no de otro modo. Para esto también necesitamos la ayuda de todos los adultos.

Ayer, los incidentes tuvieron otro capítulo. No fue en la vereda del Normal 2, donde hubo presencia policial en el horario de salida del mediodía. El choque entre alumnos de ese establecimiento educativo con sus pares del Normal 3 -situado en 58 y 8- fue en 7 y 58, en los jardines del ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires.

Anteayer, uno con un palo y otro con golpes / Video

Golpes de puño, patadas, corridas, una intensa batería de insultos de grueso calibre, corridas y gritos desesperados interrumpieron la rutina de esa zona céntrica. Al parecer, se produjeron daños y en ese contexto se determinó la aprehensión de dos adolescentes, de 14 y 17 años, que fueron entregados a sus familiares en menos de dos horas. El más chico, según trascendió, es alumno del Normal 3, y el otro adolescente, no es alumno de ese colegio.

La situación de extrema tensión en el Normal 2 provocó el pedido de un sector de los docentes para que se suspendieran las clases, medida que, según pudo saber este diario, no avala la cartera educativa, al entender que están trabajando distintas áreas para solucionar el conflicto.

Desde el martes pasado y hasta ayer hubo cruces violentos en la vía pública. Primero fue en la vereda del Normal 2 -martes y miércoles- y ayer fue en 7 y 58. Pero también trascendió un video de una pelea dentro de la sede escolar del Normal 2, donde una chica terminó desmayada por la golpiza -ver videos en eldia.com-.

Anoche, al cierre de esta edición, se realizaba una reunión entre padres de los niveles primario y secundario del Normal 2 con el cuerpo directivo de ambos niveles de enseñanza para abordar la situación.

También trascendió que todo habría comenzado con una pelea -por razones que se desconocen- entre alumnos del Normal 2, en el baño, y luego uno de los protagonistas apareció con otros adolescentes, se produjo otro enfrentamiento y así se generó un efecto “bola de nieve” que por el momento no encuentra una solución.