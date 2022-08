Habló Máximo Kirchner: dijo que la oposición “está secuestrada por Macri” y mensaje a Larreta

En la primera aparición pública desde que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de cárcel para Cristina Kirchner en la causa Vialidad, Máximo Kirchner cerró un acto de la UOM en Avellaneda y brindó un discurso con fuertes críticas hacia la oposición en general, pero enfocado, particularmente, en Mauricio Macri.

Sin embargo, llamó la atención el pedido que el líder de La Cámpora le hizo a los dirigentes de Juntos por el Cambio y a Horacio Rodríguez Larreta, principal candidato a presidente del espacio para 2023: “Al jefe de Gobierno le detonaron prácticamente la vida espiándolo. ¿Cuán poca dignidad hay que tener para seguir en un espacio político cuyo líder espía a sus propios dirigentes? Anímense”.

“Como dirigente me comprometo con esos dirigentes que hoy están secuestrados por Macri a no usar políticamente nada que Macri ventile de ellos, para que se lo puedan sacar de encima. No vamos a especular con los que extorsionan a sus propios dirigentes. Hay que sacarse la pata de encima”, prosiguió el diputado nacional.

