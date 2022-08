Máximo Kirchner reclamó un bono de $30 mil para los trabajadores

Máximo Kirchner trazó ayer una hoja de ruta de por dónde debería transitar el Gobierno nacional para intentar que los salarios no pierdan contra la inflación. Y se pronunció por el pago de una suma de 30 mil pesos mientras se siguen desarrollando las negociaciones paritarias.

Fue durante un acto de la Unión Obrera Metalúrgica que lo tuvo como orador de cierre en donde atacó con dureza al ex presidente Mauricio Macri, también cuestionó a Horacio Rodríguez Larreta y agradeció las muestras de apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner en medio de la causa judicial que la tiene como principal protagonista.

El diputado nacional siguió, respecto del tema salarial, la línea discursiva que ensayó un día antes durante la reunión del PJ bonaerense. Ayer le pidió a los empresarios que se avengan a pagar esos 30 mil pesos de acá a fin de año. “Tenemos trabajadores por debajo de la línea de la pobreza y empeoró la distribución del ingreso en casi 10 puntos”, indicó. Y al señalar las ganancias empresarias, se preguntó: “¿No pueden con una suma de 30 mil pesos de acá a diciembre mientras se desarrolla la paritaria?”.

Por otro lado, el jefe de La Cámpora agradeció las expresiones de apoyo a la Vicepresidenta y señaló que “si a Cristina la está defendiendo la gente es porque cuando tuvo que pulsear con esta gente (”los poderosos”) siempre fue en función de los intereses de las mayorías”.

“La mejor forma de defender a quien queramos defender es defender nuestra patria, porque van a venir por la flexibilización laboral, por la flexibilización impositiva y luego por la flexibilización ambiental, para sacar nuestros recursos a como dé lugar”.

También apuntó contra el agro por “extorsionar” al gobierno nacional con la liquidación de las exportaciones. “No lo entiendo, porque no pierden, solo dejan de ganar tanto”, dijo.

CONTRA GUZMÁN

El jefe de La Cámpora también aludió en varias oportunidades al ex ministro de Economía Martín Guzmán. “Me acuerdo que una vez el ex ministro de Economía me dijo que Giorgieva era una mujer que había sido muy humilde y que por eso iba a tener una mirada sobre la Argentina diferente. Hace una semana dijo que se necesitaban acciones dolorosas, siempre es dolor”, se quejó.

Largos tramos de su extenso discurso los dedicó a criticar al ex presidente Macri a quien acusó de “espiar” a dirigentes de su propio espacio. En ese marco, puso en escena a uno de los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta.

“Al jefe de Gobierno le detonaron prácticamente la vida espiándolo. ¿Cuán poca dignidad hay que tener para seguir en un espacio político cuyo líder espía a sus propios dirigentes? Anímense”, dijo.

“Como dirigente me comprometo con esos dirigentes que hoy están secuestrados por Macri a no usar políticamente nada que Macri ventile de ellos, para que se lo puedan sacar de encima. No vamos a especular con los que extorsionan a sus propios dirigentes. Hay que sacarse la pata de encima”, prosiguió el diputado nacional.

Y completó con el mensaje hacia el alcalde porteño: “Si aspira realmente el jefe de gobierno porteño a gobernar, que se le pare de manos y le demuestre a los argentinos que por más que tiene otras ideas tiene el coraje por no dejarse extorsionar por quien fundió a la Argentina en cuatro años”.

El diputado nacional estuvo acompañado en la mesa principal por Walter Correa (flamante ministro de Trabajo bonaerense), Abel Furlán (secretario General de la UOM) y Daniel Daporta (secretario general Avellaneda).

Además, entre los presentes estuvieron el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el secretario general del gremio de Canillitas, Omar Plaini, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, la titular del PAMI, Luana Volnovich, y el intendente interino de Avellaneda, Alejo Chornobroff.

También, titulares de diversas seccionales de la UOM cuyo jefe, Furlán, está alineado fuertemente con el kirchnerismo.