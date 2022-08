Al final, tampoco por la lesión de Guiffrey llegará un refuerzo

JUNÍN

Enviados especiales

Néstor Gorosito no gana para disgustos. Tras haber perdido un jugador más como Germán Guiffrey por lesión y estaba la intención de conseguir un refuerzo aprovechando que aún no se jugó el 60 por ciento del torneo y el Reglamento se lo permite, el tema de las inhibiciones no se lo van a permitir, por lo que Pipo deberá arreglarse una vez más con lo que tiene.

Como habíamos adelantado en ediciones pasadas, la dirigencia tras hablar con el entrenador había decidido ir por un zaguero central, algo que el DT ya había pedido en el último mercado de pases junto a un lateral izquierdo y uno derecho. Ahora bien, Gorosito nunca presionó para tratar de aprovechar estas situaciones por lesiones para traer algo, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo.

El año pasado, ante la bajas por graves lesiones de Alexis Domínguez, Nicolás Contín y Maximiliano Coronel; en la 3º fecha del actual torneo por Cristian Tarragona; y lo dicho con Guiffrey.

Ahora bien, más allá de haber empezado la búsqueda de un futbolista, esto no podrá ser posible por las malditas inhibiciones, que según se indicó no le permitieron incorporar jugadores antes del actual torneo.

Lo cierto es que la dirigencia Mens Sana luego de tratativas con sus pares del Al Ettifaq de Arabia Saudita, lograron llegar a un acuerdo por la deuda del pase de Brahian Alemán. Esa deuda se pagará en cuotas, y de esta manera en el próximo mercado el Lobo podrá incorporar.

Hasta aquí venía todo bien, pero en las últimas horas apareció Olimpia de Paraguay, por la deuda que Gimnasia tiene por Ramón Sosa, y otra vez el club quedó inhibido.

Por eso, hasta que Gimnasia no pague lo que debe por Sosa, seguirá inhibido y otra vez no podrá incorporar jugadores. Obviamente no es una situación agradable y tampoco causó gracia en Abasto.

De esta manera duró poco la intención de poder traer un refuerzo, que realmente Gorosito necesita para encarar estos dos meses de competencia que quedan, donde afrontarán once partidos a todo o nada para tratar de defender el lugar conseguido hasta ahora de poder jugar un torneo internacional el año que viene.

Tarragona podrá volver en febrero y Guiffrey en enero, que son lesiones largas; pensando en lo inmediato, Sosa tendrá un partido más afuera por lo menos ya que no estará tampoco ante Independiente. Con suerte podría estar a disposición el partido siguiente ante Newell´s en Rosario, aunque llegaría muy justo. Al menos, el DT recuperó a Melluso y Ramírez; y los golpes de Colazo, Insaurralde y Cecchini, no fueron graves.

De esta manera, Pipo seguirá llevando al Lobo adelante, con lo que tiene, pero sin dejar de pensar en cumplir los objetivos.