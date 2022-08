Video viral sobre la tumba de El Noba: qué dijo su familia

Luego de que se viralice un video de la tumba de El Noba, donde aparentemente se oye su voz, su familia estalló de furia. Pese a que sus seguidores destacaron que el artista de Cumbia 420 dijo "abran", su círculo íntimo tildó las imágenes como una falta de respeto.

Ante esto, Martina Segovia y Vanesa Aranda, hermana y mamá del cantante, se mostraron enojadas y desmintieron que se trate del fallecido artista: "Lo único que voy a decir sobre el video que está circulando es que es una total falta de respeto. Dejen de consumir ese tipo de cosas que no aportan nada. Claramente, `la voz´ que se escucha no es la de mi hermano".

Ante esto apuntó a Egui Sosa, el youtuber que filmó la secuencia: "Es un pelotu.. que con tal de tener un par de likes hace ese tipo de cosas faltando el respeto a la familia. No voy a decir más nada sobre el tema. Los pelotu... son como las hormigas, están en todos lados. A la gilada ni cabida".

Por su parte, Aranda se mostró enfurecida: "Hay cosas que muestran sin pedir permiso y sin compasión, como el video que hizo un pibe en Youtube y no me pidió permiso. Yo tuve que buscar a este muchacho y le expliqué lo que pasaba. Para mí no corresponde, por respeto a mí y a una nena de 6 años".

Además agregó en diálogo con Mitre Live: "Yo por no ser mala, no cerré el nicho de mi hijo y vos ves detrás del vidrio. Supuestamente, dicen que se escucha la voz de mi hijo y no lo es, yo no le di permiso para que filme eso. Es una falta de respeto para su hija y para toda su familia, me dijo que era un cementerio del Estado, pero es mi hijo".