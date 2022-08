VIDEO. Se acabó el amor: Wanda Nara le pidió el divorcio a Mauro Icardi

Se acabó el amor. Luego de rumores de una crisis con Mauro Icardi, Wanda Nara confirmó que le pidió el divorcio mientras se encuentra en el país por compromisos laborales. Más allá de los intentos de sacar adelante la pareja, la ruptura fue inevitable. “Estoy haciendo el divorcio”, aseguró ella en un audio privado que se filtró.

Fue el programa LAM quien sacó a la luz los audios donde Wanda confirma la separación: “Carmen, yo me vine a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás”, se la escucha decir en la grabación que le envío a una empleada. Y remarca: “Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”.

Por otra parte, mostraron más audios donde habla con su empleada Carmen y hasta le hace reclamos: “Lo que no puedo creer es que hables así y que digas esas cosas en la tele. Vos dijiste que no eras así y siempre criticaste a las personas que hacían eso. La verdad es que no entiendo por qué si siempre te ayudamos con todo lo que necesitaste. Si ahora te estás queriendo ir, no me parece que sea la manera ir a pedirlo en la tele".