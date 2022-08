Robo y tiros a un platense en la ruta 6

Un joven platense se suma a la larga lista de víctimas de una banda dedicada al robo de motos en Cañuelas. La modalidad es frecuente en la zona y consiste en detener la marcha de los motociclistas y sustraerles el rodado a punta de pistola.

El asalto a un vecino de nuestra ciudad sucedió el sábado, alrededor de las 17, en el cruce de las ruta 3 y 6. “Venía desde San Andrés de Giles por ruta 6. A 500 metros antes de la estación de servicio me encañonan tres en moto. Uno se me puso adelante y otros dos al costado. Me hicieron bajar y me sacaron los papeles de la moto, el celular y huyeron en la moto, una Honda CBR 919, relató la víctima EL DIA. Antes de irse, los ladrones efectuaron un disparo para intimidarlo y escaparon en dirección a La Matanza.

En tanto, contó que el teléfono que le sustrajeron tenía rastreo satelital. “La última conexión figura en González Catán. Ahí se apagó y perdimos rastro de todo”, sostuvo.

El damnificado detalló que los ladrones portaban pistolas 9 milímetros y circulaban en una motocicleta BMW sin cachas y una tipo XRE.

Tras el asalto, el joven reveló a este diario que recibió una llamada que alertaba sobre el hallazgo de su rodado, pero resultó ser falsa. “Me llamaron para pedirme la recompensa, pero cuando llegué al lugar intentaron robarme le dinero”, contó.

Este hecho no es el primero que ocurre en esa zona de Cañuelas. Durante el fin de semana pasado, robaron al menos cinco motocicletas. Incluso, los mismos delincuentes le sustrajeron una Ducati Multistrada 1200 valuada en 8 millones de pesos. Sin embargo, tuvieron que dejarla abandonada porque el rodado tenía un dispositivo antirrobo y detuvo su marcha a los pocos metros.