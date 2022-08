Quién es quién en el equipo que acompañará al “superministro”

El aún no jurado ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, viene entregando en capítulos el staff que lo acompañará en la empoderada cartera que se fusionó con otras dos. Ayer se confirmaron, porque él mismo lo hizo a través de Twitter, algunos nombres más. Hay caras conocidas y otras no tanto. Se supone que cuando hoy le tome juramenteo el presidente Alberto Fernández tendrá la grilla completa.

-Massa confirmò a José Ignacio de Mendiguren como secretario de Producción. Histórico del massismo, fue titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria. El sector textil fue, en efecto, su actividad comercial de toda la vida. Armó una marca propia de ropa para niños, Coniglio, que luego la vendería en una millonada al fondo de inversión conocido como Exxel Group. También fabricó para licencias de marcas internacionales. Fue ministro de la Producción de la presidencia transitoria de Eduardo Duhalde. Hasta ayer era presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), un lugar al que cayó por el loteo inicial que hizo el Frente de Todos del esquema nacional.

-En Agricultura, Ganadería y Pesca estará como secretario Juan José Bahillo. Exdiputado provincial del FdT, ex intendente de Gualeguaychú, ex legislador nacional, y reciente ministro de la Producción de Entre Ríos. Es, además, productor rural, del sector lechero, y ha tenido un cierta particpación activa en el gremialismo agropecuario, tal vez más conocido a nivel provincial que nacional. Lo acompañará, en una rara “Unidad de Apertura de Nuevos Mercado”, Gabriel Delgado, quien habría sido el primer nombre que barajó Massa para el área vinculada al campo pero que no habría aceptado encabezarla.

Otro nombre relacionado a Agricultura confirmado en las últimas horas es el de Jorge Solmi, ex dirigente -en un pasado muy remoto- de la Federación Agraria. De ese espacio rural entró al massista Frente Renovador hace unos diez años. Con el primer ministro de Agricultura de Fernández, Luis Basterra, fue una suerte de viceministro. Trascendió que Massa también había pensado en él para encabezar el degradado ministerio (algo que molestó al campo) pero al final quedará como “Director de la Unidad de Coordinación Federal Operativa”. No queda claro cuál será su función real.

-En la Secretaría de Planeamiento del Desarrollo y Competitividad Federal -una denominación larguísima para cualquier tarjeta de presentación- estará Jorge Neme. Hasta el lunes, era el vicejefe de Gabinete de Juan Manzur. Pero ahora lo mandaron a Economía. Fue, además, el vicecanciller de Felipe Solá.

-El más mediático Matías Tombolini, porque tuvo una etapa de economista independiente en la que era invitado a programas de televisión, será el nuevo secretario de Comercio Interior. Puesto que han ocuparon cristinistas como Paula Español o Roberto Feletti. Será el hombre que lidie con los precios. Hasta donde se conoce, por formación no cree en el férreo control que aplicaron sus antecesores -programa Precios Cuidados, por ejemplo- pero, se sabe, una cosa es hablar desde afuera y otra es estar en el sillón caliente. Hasta ayer, era el presidente de la empresa estatal de comunicaciones Arsat y estuvo en el Banco Nación. Aparentemente, con Massa tendrá también el manejo del Comercio Exterior.

-El abogado Ricardo Casal, radicado en La Plata, será el secretario Legal y Administrativo de Economía. O sea, le cuidará la firma al ministro. Amigo personal de Massa, con quien comparte veranos en Pinamar, Casal fue ministro de Justicia de Daniel Scioli entre 2007 y 2015.

Los que ya anticipó

El lunes, Massa había comunicado otro pelotón de funcionarios que lo acompañarán. A saber:

-Raúl Rigo en la Secretaría de Hacienda. Es el cargo por el que pasa el movimiento diario de caja del gobierno. Lo que entra y lo que sale. Es un técnico de carrera. Ocupó el mismo cargo con Martín Guzmán, se fue cuando aterrizó Silvina Batakis en el ministerio y ahora vuelve con el tigrense. Fue subsecretario de Presupuesto de la Nación entre 2002 y 2017 (o sea, en las presidencias de Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Maurcio Macri) hasta que pasó a la provincia de Buenos Aires como asesor encumbrado del entonces ministro de Economía, Hernán Lacunza. Nombres que lo secundarán: Jorge Domper, como subsecretario de Presupuesto, y Claudia Balestrini, como Subsecretaría de Ingresos Públicos.

-Eduardo Setti será el Secretario de Finanzas. En rigor, llegó allí con Batakis. Antes, era quien manejaba el estratégico Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses junto con Lisando Cleri. Lo acompañaran Leandro Toriano, Natalia Capurso y Celeste Izquierdo que, como él, son desconocidos para el gran público

-Leonardo Madcur será el jefe de Asesores del Ministerio. Es un lavagnista histórico. Integró, de hecho, la gestión de Roberto Lavagna en las presidencias de Duhalde y Kirchner. Entiende de reestructuración de deuda porque fue segundo de Guillermo Nielsen, que manejó la negociación con los fondos buitres y ahora es el embajador argentino en Arabia Saudita. Hasta recién nomás, Madcur era el CEO de Calwaro Capital, una consultora de inversiones y seguros.

- Mientras, el economista y exsecretario de Finanzas, Daniel Marx, estará a cargo del Comité para el Desarrollo del mercado de Capitales y Seguimiento de la Deuda Pública.

-Massa quería la presidencia del Banco Central pero no logró desplazar a Miguel Pesce, muy cercano a Alberto F. Al final coló como vicepresidente del BCRA a Lisandro Cleri, como para meterle presión a Pesce en lo referido a la política monetaria. Hasta ahora, Cleri estaba cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, por arriba del mencionado Setti.

Y finalmente, cabe recordar que en la agencia recaudadora (AFIP) queda a cargo de otro platense muy ligado al kirchnerismo, Carlos Castagneto.

