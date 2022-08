Tras el escándalo, se conoció de qué trabajan ahora los hijos de Piñón Fijo

El escándalo desatado en la familia de Piñón Fijo luego de que esta le apuntara a sus hijos, Jeremías y Sol Gómez, por no dejarle ver a sus nietos, y que los jóvenes por su parte lo acusaran de maltratador, sigue generando repercusiones.

Esta vez fue Jeremías quien decidió hablar ante la prensa y de alguna manera, al no referir a conflicto familiar, puso el caso entre algodones. Y, además, contó de qué trabajan él y su hermana. Cabe resaltar que hasta antes de que se desatara la crisis ambos formaban parte del elenco de Piñón Fijo, pero sorpresivamente dejaron de hacerlo, lo que llamó la atención en el público. Luego estallaría el escándalo.

Sin referirse a la situación con Fabián Gómez, quien encarna al payaso que lleva más de tres décadas de trayectoria, Jeremías dijo que él se formó de Cine y Televisión, mientras que Sol estudió Relaciones Públicas. Desde hace tiempo, aportaban sus saberes y dedicaban su tiempo a los shows de Piñón Fijo, en donde además cantaban, bailaban y tocaban diversos instrumentos en lo que era la puesta artística del payaso.

"Sigo trabajando, seguimos trabajando. Ahora me estoy dedicando a animar cumpleañitos, a animar jardínes de infantes, vengo a estas fiestas multitudinarias y me siento Paulo Alondra realmente", expresó el joven.

Días atrás, tras presentarse en la localidad de Dean Funes, en Córdoba, relató que “es muy fuerte estar acá. Mi papá es de acá, mi abuelo es de acá. Toda mi familia es de acá. Me sentí en casa. Me llevo el cariño de la gente, de los chicos. Honestamente, no me esperaba tanto cariño. Estoy con la adrenalina a full".

En tanto, Sol, que es mamá de León y Luna, eligió realizar su camino sola y montó una productora que se financia con cada espectáculo que lleva a cabo.

Mientras los jóvenes encaran sus proyectos con optimismo y alegría, se espera saber cómo se resolverá la situación con su padre. Este había manifestado hace unos días que "sé que es difícil de creer, pero nunca pensé que este posteo tomara tanta dimensión y que generara tanto dolor en mis hijos particularmente", refiriéndose a su reclamo en las redes sociales que dio lugar a las repercusiones públicas del caso.

"Me arrepiento y pido disculpas por eso. También tendré que aprender que muchas veces lo que uno lee como enfático del otro lado se recibe como maltrato o humillación. Y si del otro lado hay un ser amado, es mucho más grave", dijo el payaso.