Franco Soldano: “En el VAR se habrán ido antes”

El partido en Junín ya es historia, pero en todo Gimnasia persiste la incredulidad por el la clara infracción de Federico Andueza a Franco Soldano prácticamente en la última jugada del partido. Era penal, que el árbitro pudo no apreciar (como, de hecho, les habría confesado a varios jugadores albiazules) pero nadie terminó de entender por que el tandilense Lucas Novelli, a cargo del VAR en Ezeiza, no llamó al juez principal Pablo Echavarría para que viese la jugada.

Franco Soldano, el protagonista de la jugada mal llamada polémica, tiene pelos y señales de la acción, que repasó en su cabeza y en TV una y otra vez. Y la palabra que define su sensación es incredulidad.

“Cuando lo veo a Brahian trato de ir al segundo palo. Veo que viene la pelota y cuando me quiero anticipar el defensor en ningún momento me ve y cuando voy a puntear la pelota me impacta clarito. Después del partido él vino a pedirme perdón. De los penales más claros del torneo. Seguro. Me llamó la atención, no lo de Pablo (Echavarría, el árbitro) porque puede no verlo, pero sí que no lo hayan llamado del VAR”, explicó el delantero

“Es una herramienta que vino para que cuando haya un error arbitral, -que puede ser normal como nosotros también cometemos errores dentro del partido- se corrija”, agregó Soldano, quien continuó con su análisis de la situación al agregar que “si Pablo la iba a ver y él consideraba que no era penal estaba todo bien, pero me llama la atención que no lo hayan llamado para ir a verla”.

Además, el delantero ex Unión y Boca brindó detalles de la jugada y del posterior pedido de disculpas de Federico Andueza, el autor de la infracción. “En el momento me pareció penal y después la veo por tele y es más penal todavía. Hay detalles que ojalá puedan ver desde afuera: el defensor en ningún momento levanta la cabeza ni me ve, sino que va siempre con la pelota, busca rechazar y se choca conmigo. Cuando terminó el partido me dijo ‘perdoname, no te ví, te llevé puesto’. Me pareció increíble que no la hayan ido a ver”, señaló Soldano.

Además, el delantero expresó que habló con Echavarría: “Se lo comenté al árbitro, él está en todo su derecho de no verla por la posición, pero justamente el VAR vino para ayudar en estos casos” y agregó con una sonrisa resignada “no se si se habrán ido antes. Me río y no ilógicamente, me llama mucho la atención que no lo hayan llamado. Era una jugada, mínimo, para ir a chequearla”.

En cuanto al partido en sí, Soldano lo calificó como “durísimo porque somos dos equipos que se juegan muchas cosas, cada uno con sus necesidades. Se hizo un partido trabado, cada uno con sus chances, donde un mínimo error podría haber definido el partido”.

“Terminamos llevándonos un punto. Tenemos que mantener la regularidad de sumar. En un campeonato tan parejo sumar siempre es importante, pero para hacer valer este punto tenemos que ganar de local”, dijo el delantero, que en las últimas fechas creció en su nivel y se convirtió en una pieza de importancia para Néstor Gorosito. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico (empezando por el entrenador, que lo dijo en la conferencia de prensa pospartido) saben que el equipo no viene en buen nivel en las últimas fechas y que este es un tramo del campeonato que hay que superar con regularidad, la que brinda no perder.

Pensando en el encuentro del sábado frente a Independiente, Soldano vislumbró un gran respaldo de los hinchas triperos, a la vez que manifestó la necesidad del equipo de volver a la senda de la victoria. “La gente está entusiasmada, está apoyando. Nosotros estamos muy agradecidos y de Junín volvimos con el sabor amargo de no haber obtenido el triunfo”, dijo el punta, que hoy dejó atrás las polémicas y asoma como la principal carta de gol.