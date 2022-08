“La patada a Soldano fue alevosa”

El empate con Sarmiento y el viaje a Junín ya quedó atrás. En el horizonte Tripero aparece Independiente, que llegará al Bosque el próximo sábado a las 20:30. El momento de Gimnasia sigue siendo muy bueno, la gran campaña sorprende a muchos, no al grupo que trabaja día a día en Estancia Chica. A pesar de las bajas sufridas, el equipo supo mantenerse en la pelea del torneo y seguir firme en su objetivo de clasificar a una copa internacional.

Matías Melluso volvió a la titularidad el último fin de semana y cumplió una buena labor custodiando el lateral izquierdo. Tras la lesión sufrida ante Colón en 60 y 118, en Junín volvió a demostrar todo su oficio.

Pero el juvenil debió trabajar mucho para dejar atrás aquella dolorosa tarde de 16 de julio ante los Sabaleros, donde debió dejar el campo de juego a los 16 minutos del primer tiempo. A partir de ahí se perdió varios encuentros hasta poder recuperar el lugar.

El defensor albiazul hizo una autocrítica y analizó lo mostrado ante el Verde, donde se debieron conformar con un empate.

“No hicimos un buen partido, no pudimos hacer lo que nosotros planteamos en la semana. Lo importante es que no se perdió y seguimos sumando”, comenzó diciendo Mellu, quien agregó, “nosotros planteamos una idea de juego, de tener un poco más la pelota, jugar más y nos enfocamos más en el juego de ellos, nos contagiaron su manera de jugar que es el pelotazo a los dos nueves y tratar de aguantar. Claramente nosotros no jugamos así, no somos eso y se vio reflejado que nos costó el partido, no pudimos llevar al rival contra su arco”.

En ese mismo sentido, el lateral continuó con su análisis del encuentro que terminó igualado 0-0. “La defensa nuestra estuvo bien y por suerte nuestro arco quedó en cero. Después, sobre todo en el segundo tiempo intentamos jugar un poco más pero hacíamos cuatro o cinco pases y no llegábamos nunca a concretar”, expresó, y continuó, “las más claras las tuvieron ellos. En el segundo tiempo pudimos tener un poquito más la pelota pero no generamos peligro. Y si no generás, es tener la pelota porque sí, cuando somos un equipo que genera mucho. Pero bueno, eso no se vió”.

En un momento de la charla, Mellu dejó de lado lo estríctamente futbolístico y se metió con el VAR. Claramente fue protagonista en Junín en medio de un partido que de por sí, ya venía caliente.

LA SITUACIÓN DEL VAR Y LAS JUGADAS POLÉMICAS

Sobre las acciones del VAR dijo que: “Eso es algo que hay que ver, ya van varios partidos en los que sobre el final nunca llama el VAR. No sé cuál es el tema, cuál es el problema pero nosotros vimos la jugada en el vestuario y es clara la patada que le pegan (a Franco Soldano). Es muy loco que no hayan cobrado ese penal. Hay jugadas que son muy finas en las cuales vos podés discutir ‘no, es foul, es penal, lo toca, no lo toca, pega en la mano, con qué intención’, pero la patada que le pega a Soldano el defensor de Sarmiento fue alevosa. Entonces cuando no te cobran esas cosas decís ‘¿Qué pasa?¿Por qué no nos cobran ese penal?’ Es un penal sobre la hora que nos podía permitir llevarnos los tres puntos, estamos peleando la punta y es muy importante sumar para nosotros”, sentenció.

Sin lugar a dudas, en el propio vestuario del Estadio “Eva Perón” y en el micro de vuelta, el penal no cobrado a Soldano en el final del partido, fue tema de conversación para el grupo que vio con mucha bronca como se le escapaba una buena chance, y ya iniciada la semana de trabajo en Abasto se siguió hablando del tema.

El defensor añadió con un dejo de bronca, “son varios partidos en este torneo que se ha visto que en los últimos minutos el VAR no llama por nada. Ni por expulsión, ni por penal, ni por gol... La verdad no sé cómo será el manejo. pero el penal fue claro, se tuvo que haber cobrado y lamentablemente no fue así. No nos queda otra que masticar la bronca”.

“ME SENTÍ BIEN”

Tras ir al banco en algunos partidos, Néstor Gorosito le dio la chance de jugar ante Sarmiento en lugar de Nicolás Colazo que venía de sufrir un fuerte golpe en el juego con Aldosivi, que incluso lo obligó a salir.

Sobre cómo se sintió en este regreso donde jugó los noventa minutos, el excapitán contó, “me sentí bien. La verdad es que tengo una competencia muy sana con Nico (Colazo) que me acompaña un montón. Eso es lindo, tener el apoyo de todos y en particular de quien compite conmigo por el puesto. Así que muy feliz de volver”.

Las horas van pasando, el partido con Sarmiento va quedando atrás y de a poco se va pensando en el juego con Independiente. Para el defensor, lo importante es seguir sumando para alcanzar el objetivo grupal. “Lo importante es que no se perdió. Nosotros tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos y el que suma más es campeón. Apuntamos a eso, a sumar, estar en los puestos de arriba y clasificar a una copa internacional”, terminó diciendo Melluso, quien el sábado ante el Rojo seguirá custodiando la punta izquierda de la defensa.