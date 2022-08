Subsidios con topes en las tarifas y subas para más usuarios de luz y gas

Los usuarios de luz y gas podrían sufrir aumentos mayores a los esperados en los próximos meses. Incluso aquellas personas de pequeños y medianos ingresos que solicitaron mantener los subsidios. Así será de acuerdo a lo anunciado por el recién asumido ministro de Economía, Producción y Agroindustria, Sergio Massa, quien advirtió que el beneficio tendrá un tope y que, para el caso de la energía eléctrica, solo se bonificarán los primeros 400 kilowatts por hora (kwh) de consumo. Si se supera ese límite, deberá pagarse la tarifa plena por el consumo excedente (sin aporte del Estado).

Sin embargo, todavía faltan precisiones. Por ejemplo, no se aclaró de cuánto podría ser el incremento ni cuándo comenzará a regir ni si será mensual o bimestral. Tampoco se sabe quién lo implementará, ya que el secretario de Energía, Darío Martínez, aún no fue confirmado en el cargo (ver aparte).

Para el gas, en tanto, no se definieron los detalles.

“Encaramos una segmentación que hoy nos muestra que casi 4 millones de hogares argentinos (un 25% del total) no solicitaron usar los subsidios. Entre los más de 9 millones de hogares que sí pidieron mantener el subsidio, vamos a promover el ahorro de consumo. Por economía de las cuentas públicas, por progresividad del sistema y por eficiencia en el uso de los recursos. No podemos seguir con un esquema en el que quien más gasta más subsidio se lleva”, dijo el miércoles Massa para justificar la medida.

Y continuó: “En luz se subsidiarán hasta 400 kWh, alcanzando al 80% de los usuarios, pero solo el 50% del consumo residencial. En el caso del gas, la quita de subsidio seguirá la misma lógica, pero por regiones, partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución, así como también la estacionalidad. En agua la aplicación se inicia en el mes de septiembre”, dijo y que se mantendrá la tarifa social para las familias más vulnerables.

Con todo, el incremento tarifario alcanzará a más usuarios que el 10% con “mayor capacidad de pago de la población”, que había prometido el exministro Martín Guzmán. Según se estima, la suba alcanzaría a casi el 29% del total, entre los 4 millones de usuarios que no se anotaron en el formulario para mantener los susidios y los cerca de 1,8 millones que sí lo hicieron pero consumen más de 400 kwh por mes (la demanda promedio por hogar es de 300 kwh). La segmentación tarifaria le significaría al Estado un ahorro de US$ 800 millones, según calculan fuentes del sector.

CRÍTICAS DE CONSUMIDORES

La medida, una de las primeras anunciadas por Massa, tomó por sorpresa a las asociaciones de consumidores, que ayer se debatían entre las quejas y la confusión.

“Hasta que no sepamos la letra chica no podemos suponer de cuánto serán los aumentos. Sin embargo, con la historia que las asociaciones de consumidores tenemos sobre este tema, esto preanuncia épocas de tormenta. Porque con 400 kWh sea mensual o bimestral va a haber lugares con baja calefacción, lugares con problemas energéticos. Seguir atacando a los consumidores y no el problema de base con una generación de energía donde el precio libre no tiene tope y no es controlado”, advirtió por caso Osvaldo Bassano, de la Asociacion de Defensa de Usuarios y Consumidores.

Otro que se hizo eco del malestar fue el abogado y exdirector nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, quien en declaraciones a la prensa cuestionó que “primero los usuarios se anotaron (en el formulario para solicitar el beneficio) sin saber cuánto pagarían y ahora le suman el tope de los 400 kWh que no estaba en ningún anuncio o norma vigente”.

DUDAS SOBRE SU APLICACIÓN

Cabe aclarar que antes de avanzar con los incrementos, la secretaría de Energía debe procesar toda la información de los usuarios anotados en el formulario y remitirla a cada ente regulador. Luego, los entes deben notificar a cada distribuidora junto con los nuevos cuadros tarifarios correspondientes.

Las empresas, a su vez, deberán cruzar la información con su base de datos de clientes para finalmente aplicar los incrementos.

Como los tiempos necesarios para llevar adelante este proceso suelen ser largos, no se espera que los aumentos de tarifa puedan aplicar antes de octubre, de acuerdo a lo que estimaban en las empresas.