La novia del joven muerto en un edificio platense rompió el silencio: "Yo sé que algo le hicieron"

Sigue la conmoción en La Plata por la muerte de un joven, donde su cuerpo fue encontrado en un edificio abandonado ubicado en Diagonal 73 entre 7 y 60 el pasado domingo. Las pesquisas identificaron a la víctima como C.L.S, de 35 años, mientras que la investigación continúa en curso para determinar las causas que provocaron el fallecimiento del joven.

En medio del dolor, su novia habló con EL DIA y dio su versión sobre los hechos: "El 6 de agosto al mediodía tuvimos una pelea porque el se quería gastar la plata tomando cerveza y yo no quería que tome. Lo tenía cortito con ese tema y lo cuidaba como un bebé, porque había caído preso hace poquito por otras personas. Estuvo como 20 días y salió, entonces yo estaba encaprichada de que él haga las cosas bien. Se terminó tomando una cerveza, discutimos adelante de la nena y su amigo. Me fui a lo de mi mamá y estuve todo el día acá. Cerca de las 12 de la noche, me mandan un mensaje de que lo vieron a él en el Diagonal 73 con una chica travesti y dije `está re en pedo´. Me tomé un taxi y lo fui a buscar. A esta chica que estaba con él le dije que no la quería ver en el edificio".

Además Nahime contó como siguió todo: "Seguí caminando para el lado de 8 y 60, para el lado un boliche que está al lado de la plazoleta, donde él me siguió. Al Enano (C.L.S) le dije que estaba tomando, justo con esta persona y le dije que se fije lo que estaba haciendo. Detrás de nosotros venía esta persona. Yo me quedé en el bolichito tomando cerveza con mis amigos y eran más de las 12, que era mi cumpleaños, mientras que él se quedó en la plazoleta. Vi que se caía y que estaba muy en pedo, me acerqué y le dije que se "rescate". A la piba le dije que se vaya y que no la quería ver más ahí, porque se quedaba a propósito. Después se agarró a las piñas por unas clavas, porque se generó un malentendido y lo vinieron a buscar unos malabaristas, donde yo me metí para intervenir".

Y continuó: "Enfrente del edificio que nosotros parábamos, había otro que estaba abandonado. Ahí había unos chicos que se querían meter a vivir, que es lo que suponemos. Entraron varias veces a robarnos. Después de toda esa situación, decidí irme a la casa de unos amigos, porque no quería volver al edificio porque íbamos a seguir discutiendo. Después de tomar unas cervezas más, me fui a lo de mi mamá, me cambié y me fui a los de mis amigos. Después me entero lo que le pasó al Enano y bueno, al otro día, me levanto, voy a la Plaza Rocha y vi a esta piba travesti. Le pregunté, hice un video y me dijo que ella lo acompañó a las 2 de la mañana al edificio".

Además detalló sus sospechas: "No me mientas le dije a esta chica, porque yo estuve hasta las 4 en la plazoleta y los vi sentados. Estás mintiendo y ella me respondió que yo tenía que ir a declarar a la DDI. Decía una cosa y después decía otra cosa, hay cámaras y no puede mentir. Fuimos a declarar ella, su novio y un amigo. El novio de esta travesti, tenía unas marcas en la mano y pregunté por qué no lo habían llevado a cuerpo médico, pero me dijeron que no porque no era sospechoso por el momento".

Por otro lado, cree que lo que pasó no fue accidente y que alguien pudo haberle hecho algo a su novio: "Yo no sé lo que pasó. Su amigo me dijo que se despertó entre las 7 y las 8 de la mañana, bajó y que el cuerpo no estaba. Eso yo no lo tenía entendido así y viendo el video que grabé hablando con la travesti, me di cuenta que el novio dice que volvió a las 8 de la mañana. Ayer volvió a Plaza Rocha para ver si podía conseguir el video de la entrada del edificio, para saber quien entró y salió. Encontré a dos amigos de él, empezamos a hablar y uno de ellos saca una visera. `Mirá esto, es del Enano´ Yo le dije que no era de él y me dijeron que estaba llena de sangre. Y me dijo que lo encontró en el cuarto piso, por lo que le dije que lo tire al suelo para llamar a la policía, pero no me la quiso dar. Me dijo que la iba a quemar por miedo a tener problemas con la policía. Llamé a la DDI, les comenté la situación y me dijeron que no se pueden acercar, porque no lo pueden justificar. En el velatorio, me despedí de él y le dije que todo se iba a aclarar, que no me deje sola. Quiero que todo esto salga a la luz, porque sé que él no se pudo haber caído de la escalera. Él la conocía muy bien. Siento cosas raras, hay muchas contradicciones y tengo muchas dudas".