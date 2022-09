Tinelli y el recuerdo de la votación 38 a 38 en AFA en "Canta Conmigo": "No me quiero calentar"

El carismático conductor de "Canta Conmigo Ahora", Marcelo Tinelli, es un hombre de los medios y también del deporte. Por eso, en esta nueva edición del certamen de música, aprovechó para recordar una situación que se dio en la Asociación del Fútbol Argentino hace unos años atrás, en una votación que tenía 75 participantes y terminó extrañamente 38 a 38.

En el medio del programa, y con dos participantes que debían batir a duelo por tener el mismo puntaje al momento de cantar, Tinelli ironizó: "Momento de altísima emoción... Seguimos acá en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino, porque viene la votación y lo que les voy a decir antes de que la vean, es un adelanto nada más... Acabo de hacer la suma y da 104".

Automáticamente, Marcela Feudale, su histórica locutora de "Videomacht" y "Showmacht", largó una carcajada y comentó: ¿Pero como puede ser, Marcelo?.

“O sea, ¿104 metimos hoy? No puedo creerlo. Señores, hay 104 votos. No entiendo por qué, no me quiero calentar. Y vamos a ver...”. El conductor anunció que el participante Miguel Ángel Roda juntó 57 puntos por sobre los 47 de Lucas Díaz, en un jurado de 100 personas (ese número da efectivamente 104).

Pero el destino del programa los volvía a juntar, en el final del programa, donde ambos tenían que definir si o si el segundo finalista de la noche. Allí el jurado volvió a votar tras las canciones que ambos entonaron, y los jurados volvieron a elegir y el beneficiado fue Roda, que de 100 jurados, lo votaron 96. Mientras que Díaz, quedó con 75 sobre 100.