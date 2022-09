El contundente mensaje de Ibarra a sus jugadores en la previa del Superclásico: "Es el partido de sus vidas"

Hugo Ibarra está viviendo con gran intensidad las horas previas al esperado choque de mañana entre su equipo y el rival de siempre, River Plate.

Durante un breve encuentro con los periodistas, el entrenador "xeneize" les mandó un contundente mensaje a sus jugadores respecto de lo que se viene: "Es el partido de su vida, es lo más lindo que le puede pasar a un futbolista".

Pero las confesiones no terminaron allí. En otro pasaje de la charla tiró: "Siempre me imaginé este partido siendo técnico. Cuando terminé la carrera e hice el curso. Me tocó ahora y ojalá salga bien".

Cuando lo consultaron acerca de los árbitros que administrarán justicia, opinó que "La designación de Darío Herrera me parece excelente. Ojalá le vaya bien, le deseo que tenga un buen partido". Y antes de dar por terminado el diálogo con la prensa, Ibarra se preguntó: "¿Qué espero de Boca el domingo? Que gane" y agregó "¿Cómo me veo el domingo a las 19? Con alegría, como ahora. Ojalá que sea así".