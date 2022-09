VIDEO. ¿No te cases ni te embarques?: los platenses que desafían al Martes 13 y se animaron al "sí, quiero"

Claudia y Leonardo son una pareja de platenses que se animaron a desafiar la "mala suerte" del Martes 13 y asistieron al Registro Civil de 1 y 60 para dar el "sí, quiero". De esta forma, le dieron cierta formalidad a una relación de amor que viene viento en popa desde hace más de ocho años.

Según contaron a EL DIA, "no elegimos la fecha, no somos supersticiosos", aunque por otro lado se tomaron con humor el hecho de haber sido una de las parejas que se acercaron al Registro para concretar el casamiento justo en la fecha en la cual la creencia popular sugiere "no casarse ni embarcarse".

En medio de la algarabía, ella contó que tanto su hijo de 11 años, Matías, como la familia de ambos, "están muy contentos" con la idea de haber avanzado en el matrimonio más allá de esta singular fecha de connotación negativa pero que ellos, al dar el paso que venían proyectando desde hace tiempo, la convirtieron en un recuerdo de plena felicidad.

Son múltiples las razones por las que el martes 13 es considerado un día de mala suerte. Según razones bíblicas, se lo vincula con el apocalipsis, o sea, el fin del mundo; existe incluso una frase al respecto: en martes 13, no te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes.

Alrededor del mundo hay quienes sufren un temor ingobernable por esta razón y padecen de trezidavomartiofobia, una patología en la que en días como estos sufren de ansiedad, miedo e inseguridad.

Además, este número que se transmitió como malo de generación en generación, está presente en algunas casualidades históricas de la religión. Entre ellas, el número de apóstoles en la Última Cena o la aparición del Anticristo en el capítulo trece del Libro del Apocalipsis. A Judas, el traidor, se le considera el número 13.

Con respecto a las vinculaciones religiosas, hay que decir que una de las primeras explicaciones de la fama del martes 13 se basa en una combinación de circunstancias. Marte era el Dios romano de la guerra, por lo que se considera que el día martes está regido por el planeta rojo, el de la destrucción, la sangre y la violencia.