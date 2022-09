Lizy Tagliani: super festejo de cumpleaños y propuesta de casamiento

Divertido festejo de cumpleaños de Lizy Tagliani: famosos, super torta y lleno de sorpresas. Celebró la llegada de sus 52 años en un exclusivo restó de Colegiales y recibió una gran propuesta.

Ahora, Lizy Tagliani festejó su cumpleaños (52) a lo grande junto a su novio, Sebastián Nebot, y muchísimos amigos del medio que se acercaron este lunes a la noche al exclusivo restorán y multiespacio de Colegiales propiedad de Humberto Tortonese.

En detalle, la reconocida comediante, sopló las velitas, bailó y recibió todo tipo de regalos y se divirtió a lo grande con sus seres queridos. ​Así, la Princesita y Wanda Nara, sus dos compañeras en ese ciclo, llegaron minutos más tarde tras cambiar los extravagantes outfits que lucieron en el estreno por dos looks mucho más relajados y acordes a la ocasión: jeans mom, camperas de cuero negras y blusas del mismo color. Además de las compañeras de Lizy, muchas figuras del medio que compartieron largas jornadas de trabajo con la famosa conductora asistieron a su cumpleaños.

Entre otros, Verónica Lozano, Mauro Szeta, Paola Juárez, Nicolás Peralta, Costa, Vicky Xipolitakis, Denise Dumas y Campi, Lourdes Sánchez, Momi Giardina, Elizabeth la Negra Vernaci, Peto Menahem, Osqui Guzmán, Manuela Pal, Jésica Cirio, y Susana Roccasalvo, fueron algunas de las celebridades que estuvieron presentes.

Por otra parte, Andy Kusnetzoff y su pareja, la productora Florencia Suárez; Facundo Moyano y su esposa, la modelo Eva Bargiela; el director de Paramount Latam Sur, Darío Turovelzky con su mujer, Christian Sancho y Celeste Muriega; la locutora Evelyn Botto, y el propio Tortonese también fueron de la partida.

En tanto, entre los grandes ausentes llamó la atención la falta de Nicole Neumann, recién llegada de Europa; la de Luli Salazar, que según se dijo estaba enferma; y la ausencia de Marley, quien este lunes tuvo la gran final de La Voz Argentina.

Vale destacar que, entre otras excentricidades, Lizy tuvo dos tortas: una temática, de la Mujer Maravilla, y otra que era un Rogel de más un metro de largo que le regaló el chef del restorán. En tanto, de souvenir, la comediante le entregó a sus invitados chocolates con su imagen.

Finalmente, Lizy reveló una propuesta de aquellas: "Estoy muy contenta y enamorada. Me dio como una sorpresa. Yo me di cuenta de que algo pasaba porque era justo nuestro 'anivermes' y él organizó una cena romántica entonces algo suponía pero cuando llegué y vi esas rosas, los mariachis...", comenzó diciendo.

Y contó: "Hablamos mucho de casamiento pero no me lo imaginaba a él así, porque es tímido. De hecho estaba rojo, transpirado, frío, yo creo mucho en la familia, no me importaba tanto el casamiento pero ahora me gusta la idea...", precisó la conductora.