Dólar soja: en dos semanas, el agro liquidó más de u$s 3.500 millones

El ingreso de divisas por parte del sector agroexportador alcanzaron los US$ 3.564 millones en las primeras dos semanas de vigencia del Programa de Incremento Exportador, y le permitió al Banco Central (BCRA) engrosar sus reservas en US$ 2.100 millones en lo que va de septiembre.



De esta manera, tras diez sesiones de vigencia del tipo de cambio diferencial de $200 por dólar para el complejo sojero solo durante septiembre, la liquidación de divisas por parte del sector exportador ya sobrepasó la mitad de lo estipulado para todo el mes, cuya meta establecida por el Gobierno era de US$ 5.000 millones a la hora de anunciar la medida.



Durante la semana, la liquidación ascendió a US$ 1.886 millones, según indicó el analista de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana.



A partir de este ingreso de divisas, fuentes de mercado estimaron que, desde que comenzó el mes, la autoridad monetaria ya lleva adquiridos alrededor de unos US$ 2.100 millones y encadenó 9 jornadas consecutivas de refuerzo a las reservas internacionales.



Respecto a la comercialización interna de soja, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) informó hoy, en base a datos aportados a la plataforma SIO-Granos, que desde que se puso en marcha el programa hasta ayer se acumularon operaciones por 8.396.639 toneladas.



Esta cifra se compone por 5.774.052 toneladas que corresponden a operaciones que se concertaron luego de la medida y, 2.622.587 millones a aquellas operaciones que se operaron después de la medida, pero se concertaron antes del inicio de la misma.



Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que las operaciones registradas hasta ayer alcanzaban un volumen de 7,4 millones de toneladas, un millón de toneladas menos que lo calculado por la entidad bursátil porteña.



La Bolsa rosarina explicó que "el volumen (contabilizado) se centra en transacciones finales, para no duplicar el volumen de soja comercializado. Esto es, si un productor le vende un lote a un acopio que luego este último vende a la exportación, y se cuentan ambas transacciones, el total de soja negociada se estaría contando dos veces".



Según indicó la BCR, "éstas (toneladas) reflejan las operaciones realizadas por industriales y exportadores de soja o, en otras palabras, los usuarios finales del grano".



De este total, 5,3 millones de toneladas corresponden a operaciones nuevas de compraventa y 2,1 millones de toneladas a fijaciones, puntualizó el informe.



Además, el grueso de las operaciones de compraventa nuevas con precio hecho se hizo a un valor promedio de $ 69.673 la tonelada, en tanto que las fijaciones de precio para contratos concertados bajo esta modalidad en el pasado se hicieron a un valor promedio de $ 69.567 la tonelada.



Teniendo en cuenta el total de soja comercializada, la BCR calculó que en lo que va de la campaña comercial, ya se vendieron 27,4 millones de toneladas, lo que equivale al 64,9% de la producción 2021/22, "superando el promedio de los últimos 3 años y dejando atrás el retraso de las ventas que se observaba en agosto".



"Al 31 de agosto, el volumen de compras de soja de industriales y exportadores correspondiente a la campaña 2021/22 ascendía a 23 millones de toneladas, o un 54,4% de la producción total estimada. Con relación al promedio de ventas de los últimos 3 años como proporción de la producción, que ascendía a 62,3%, la comercialización de la campaña quedaba 7,9 puntos por debajo", detalló la entidad.



Este avance en la comercialización tiene su correlato en las exportaciones. Por ejemplo, en la primera semana de vigencia del Programa, se declararon ventas al exterior del complejo soja por más de 2,8 millones de toneladas, el mayor volumen semanal desde que inició la campaña.



En base al volumen de ventas externas declaradas desde el 5 de septiembre, día en que comenzó a implementarse el tiempo de cambio diferencial, a la fecha y considerando los precios FOB oficiales, el valor de las ventas declaradas al exterior desde ese momento de septiembre asciende a US$ 2.344 millones, y el aporte en concepto de derechos de exportación al Estado Nacional a US$ 774 millones.