El último en ver con vida a María Marta complicó aún más a Nicolás Pachelo

Pedro Apiroz Achával, la última persona que vio con vida María Marta García Belsunce el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel, confirmó ayer en el juicio que había visto a Nicolás Pachelo esa misma tarde trotando en dirección a la vivienda de la víctima, casi al mismo instante en que la socióloga regresaba en bicicleta a su casa tras jugar al tenis con una amiga en ese barrio privado de Pilar.

Apiroz Achával declaró, junto a Santiago Asorey y Marco Cristiani, en el marco del tercer juicio por el crimen de la socióloga que tiene como principal acusado a Pachelo.

Los tres hombres brindaron su testimonio ante los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 4 de San Isidro y señalaron que en ese día, cuando tenían 14 años, vieron el partido de River y Boca en el Club House de menores y que, rápidamente, regresaron a sus hogares ya que los padres de Cristiani iban a llevar a Santiago Asorey a la Ciudad de Buenos Aires, donde residían.

Los testigos coincidieron en sus testimonios en que, mientras caminaban, Pachelo los cruzó vestido de short y buzo oscuro con capucha y casi al instante, María Marta García Belsunce pasó a bordo de una bicicleta tipo playera, en la misma dirección.

“María Marta me saluda, me dice hola, y dobla”, recordó Aspiroz Achával, el último joven que vio con vida a la mujer, ya que, a diferencia de sus amigos, continuó caminando hacia su vivienda.

El testigo afirmó que “contemporáneamente estaban en la misma cuadra el señor Nicolás Pachelo y la señora María Marta García Belsunce”.

Al mostrar el trayecto que realizó esa tarde en un croquis del Carmel exhibido en una televisión frente al tribunal, Aspiroz Achával señaló que hizo un camino más largo porque no quería cruzarse con Pachelo.

“No hice el camino más corto porque en esa época el señor Pachelo daba miedo y no me lo quería cruzar. Hice el camino más largo para no cruzarlo. Tenía 14 años, era bastante miedoso y no tenía mucho para defenderme”, destacó.

El testigo dijo que vio a María Marta y a Pachelo doblar hacia la izquierda y marcó en un video filmado por la parte acusadora los puntos en la calle donde vio por última vez a la socióloga y al principal acusado.