Emotiva despedida de una alumna del cirujano y profe de judo fallecido en un gimnasio de La Plata

La muerte de Eduardo Benedetti, el médico cirujano y profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que también practicaba judo, golpeó fuerte en distintos ámbitos, no sólo de nuestra ciudad. El profesional, de 55 años, falleció este sábado a causa de una presunta muerte súbita en un gimnasio de La Plata y la noticia causó un hondo pesar y enorme conmoción.

Benedetti era 6to Dan del deporte que practicaba con pasión, y profesor de Anatomía de la UBA, más precisamente de la Cátedra 3. Es por eso que en las últimas horas las redes sociales se hicieron eco de la triste noticia. Unas de las publicaciones más emotivas fue la de una alumna suya que en su cuenta de Facebook le rindió homenaje y contó varias anécdotas para describir cómo era su profesor.

"Hoy fue un día bastante triste para mi. Las pérdidas siempre duelen", comenzó diciendo la usuaria Pao Di Gregorio, y continuó: "Luego de mucho esfuerzo y sacrificio que hice en el primer año de la carrera, en el Ciclo Básico Común, de la Universidad de Buenos Aires, al fin, por fin, ingresaba a Medicina. Ya había escuchado, ya había leído, casi como sentencia, 'no te anotes en la 3', 'si te toca la cátedra 3 cámbiate de carrera'. Yo pensaba, qué tan cierto había detrás de esas palabras, si igualmente, en cualquier cátedra o materia debía estudiar".

Luego contó que "el primer año en ese imponente edificio de la calle Paraguay, esquina Marcelo T de Alvear, siempre genera miedo, incertidumbre, y mucha, mucha ilusión. Llegó la asignación de materias y decía algo así como ANATOMÍA HUMANA 003, martes 08:00 - 12:00 hs. Sí, me había tocado la temida, la no querida, la peor de todas las Cátedras de Anato, la 3". En ese sentido dijo que "recuerdo el primer día como si fuera hoy, todos con nuestros guardapolvos blancos, que no nos lo quitábamos ni para viajar en tren, porque era una especie de insignia, de 'estudio medicina', de 'voy a ser médico'. Se me atascan las palabras. Se me empañan los ojos. El corazón me late y me explota de amor. Cada pasillo, cada ascensor, cada día. Estábamos en el Anfiteatro, y el Jefe de Trabajos Prácticos se presenta, aterraba un poco. Soy el Dr Eduardo Benedetti, Jefe de turno, soy Cirujano".

Sobre esa situación que le tocó vivir amplió su relato: "Ahí comenzó un discurso breve pero intenso, que me hizo entender el porqué de tan temida asignatura, difícil, compleja, de mucha dedicación. Pero también, ya había empezado a notar en sus palabras que tenían un tinte de excelencia, de trabajar duro, de abrir la mente y de estudiar mucho, porqué la cátedra 3 era la más temida". Y asegura que "Latarjet no me gustaba. Rouviere se quedaba medio corto a mi gusto, así que complementaba con Testut, y así iba a cursar. Cuando el Dr pasaba por las mesas siempre le hacía una pregunta, los huesos Wormianos y mi comparación con los sesamoideos que lo dejaba pensando, después de darme una palmada en el hombro, riéndose. Ya sabía que amaba la anatomía. O ella me amaba a mí, no se".

También describió que "lo que más recuerdo fue haber ido a rendir un día después de haber perdido a mi gran abuela, para mi fue tremendo. Di el examen, y cuando la Dra que me toma me dice con los ojos más dulces y celestes del mundo (Gimena, cómo te recuerdo!) Felicitaciones, aprobaste, yo rompo en llanto. Ahí comienza una charla inolvidable, de la vida, de la Leucemia que había atravesado recientemente mi hermano, y por supuesto, la muerte de mi abuela. En ese momento se acerca el Dr, mira la planilla y dice '¿qué te pasa? Porque lloras así si aprobaste!'. Le cuento. Y nunca me voy a olvidar de sus ojos, me miró con lágrimas a punto de caer, y me dijo cuando perdí a mi papá tuve que entrar a un quirófano a operar a un paciente, es la vida. Salí llorando, con una linda nota y dos abrazos de los Dres. Por nada del mundo cambiaría la 3".

Allí fue cuando contó que Benedetti "me enseñó mucho más de lo que el podría creer que hizo". Y se explayó asegurando que "me enseñó a ser responsable, a llegar más temprano que lo temprano (primera ley, no te olvides el guardapolvo, que los de repuesto son los de disección, y una vez que se cierra la puerta del aula, ya está, mejor no intentes golpear; si llegas justo cuando está explicando algo en el Anfiteatro te dice ¿cuál es tu apellido? Bueno Dr fulano, se le murió el paciente, la próxima vez llegue más temprano). Me enseñaste disciplina, me enseñaste la excelencia, me enseñaste lo maravilloso que es estudiar sintiéndote a gusto con la cursada, con tus maestros, me enseñaste de verdad, a ser un poco más médica, cuando apenas empezaba la historia".

También le dedicó estas sentidas palabras: "Fuiste mi primer maestro en la Carrera, y al que más recordé con los años, por sus palabras, por su forma de intentar hacernos entender de la excelencia, de lo afortunados de ser alumnos de la UBA, y por taladrarnos el cerebro pidiéndonos más y más esfuerzo, un poquito más ", porque creía que podíamos. El último tramo de cursada, mi amada Neuro-todo (porque neuro es todo linda, desde cualquier asignatura), solo dijo: 'llegamos a la recta final, la parte que menos me gusta, porque todos los años tengo que volver a leer. Va a ser intenso, pero falta poco'. Salimos ilesos. Para él, éramos los sobrevivientes, cada diciembre que pasaba, con cada grupo de alumnos".

"Ser Médico no es fácil. Enseñar a ser Médico tampoco. La Docencia ejercida con pasión, es arte del bueno. No solo no te olvidé, sino que hoy más que nunca le agradezco a la vida que me haya tocado la más temida de todas, la Cátedra 3 de Anatomía, esa que nos hizo creer, algo superhéroes cada vez que aprobábamos, y bastante inmunes, o curados de espanto, cuando nos tocaban en los siguientes años, otras Cátedras 'temidas', que no eran más que las mejores, las más exigentes. Y humanas. Alguna de mis muchas frases fue 'si pude con Anato 3, puedo con todo'. Y pude. Siempre pude. Y gracias por enseñarme incluso cuando estabas en silencio", expresó la usuaria.

Para terminar con su relato, Di Gregorio agregó: "Mi pequeño homenaje y un jamás te voy a olvidar, Profe. Gracias por haber sido parte y partícipe de mi enorme e inmenso camino. Descansa en paz".

Sobre la muerte de Benedetti se supo que el sábado, cerca de las 19, en un local de 49 entre 8 y 9, la víctima empezó a sentir un fuerte malestar, hasta que en un momento se desvaneció. “Los testigos manifestaron que el sujeto se encontraba practicando deportes. En un momento recibió un llamado y luego se descompensó”, detallaron fuentes de la investigación, tal como informó EL DIA.

Los encargados del gimnasio llamaron rápidamente a un servicio de emergencia y al SAME, cuyos profesionales intentaron reanimarlo durante más de una hora con maniobras de RCP. Las mismas fuentes indicaron que la víctima había arribado a La Plata desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue en medio de esa actividad que se descompuso. “Intentaron reanimarlo, le suministraron medicamentos, pero no pudieron”, indicaron las fuentes consultadas.

Desde el SAME, en tanto, confirmaron el deceso por una presunta muerte súbita, más allá de que las causas serán confirmadas cuando se realice la autopsia. Durante la noche del sábado, trabajaron peritos de la morgue y efectivos de la comisaría primera.