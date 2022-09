Pellegrino lapidario contra los jugadores: "Vamos a pagar, que ellos cumplan y salgan campeones"

En medio del conflicto que atraviesa el plantel de Gimnasia y que derivara en una medida de fuerza por parte de los jugadores que tomaron la decisión de no concentrar de cara al partido de mañana ante Independiente, el presidente del club -Gabriel Pellegrino- recogió el guante y salió con los tapones de punta.

"El grupo decidió no concentrar. Estoy muy enojado, ¿Cómo no voy a estar enojado? Es un pequeño delay de días, estamos en Argentina", manifestó Pellegrino.

"Tenemos líderes negativos. Si ganamos con Independiente por ahí no concentramos más. A raíz de este reclamo capaz no lo hacemos nunca más. No hay mal que por bien no venga", dijo primero en forma irónica en declaraciones a las radios La Red (AM 910) y DirecTV (FM 103.1).

"No comulgo con la idea de dejar de trabajar para reclamar. Te piden la manzanita rallada, el yogurt licuado, la bananita, el kiwi, y todo es hermoso. Pero hay un retraso de un mes y no se acuerdan de nada", disparó enojado.

Y en un tramo picante, sacudió contra el capitán y referente Brahian Alemán: "Lo trajimos con 18 kilos de mas. Lo tuvimos que hacer correr como una oveja en Estancia para que baje de peso. Ahí no había problemas. Ahora, si los hay".

“Nosotros vamos a pagar. Ahora que ellos cumplan, salgan campeones y entren a la (Copa) Libertadores. Cuando pidan adelantos, el dinero no va a estar”, prometió el presidente.

EL CONFLICTO

Como viene informando este diario, menos de tres meses después de que el plantel amagase con no concentrar en la previa del partido frente a Patronato, por la segunda fecha del actual torneo, nuevamente estalló el malestar en el plantel por una nueva deuda con jugadores y cuerpo técnico.

Se trata de dos sueldos (sin incluir agosto, que todavía no llegó a fecha de pago), además de derechos de imagen y premios de los últimos puntos obtenidos, con lo cual no se les adeuda la misma suma a todos los futbolistas.

En los últimos días ya habían existido reclamos informales de los futbolistas, encabezados por el capitán Brahian Alemán, pero en la jornada de ayer el malestar creció por la falta de novedades y la cercanía del partido frente a Independiente.

El cuerpo técnico encabezado por Néstor Gorosito se encuentra en la misma situación que sus jugadores. Es por eso que, al margen de responder por su grupo de trabajo (los ayudantes de campo Jorge Borelli y Gustavo Zapata, el preparador físico Sebastián Somoza y el entrenador de arqueros Mariano Villasanti), hay malestar no solamente por la propia deuda, sino porque implica el riesgo de desenfocarse de los objetivos en la previa de un partido clave y con el campeonato ingresando en etapa de definiciones. Ese es uno de los motivos que explicaría que hoy no haya conferencia de prensa por parte del entrenador albiazul en Estancia Chica.

Desde fuentes dirigenciales atribuyeron la demora en el pago a la cancelación de la histórica deuda con All Boys de La Pampa por la venta de Roberto Sosa a Udinese en 1998, que ascendía a $15.948.853, Además, se habría reducido una deuda con AFIP que también habría contribuido al retraso en las obligaciones con los futbolistas.

Además del pago al plantel profesional, por estos días Gimnasia deberá afrontar el pago de los sueldos de sus trabajadores, en su gran mayoría enrolados en el gremio Utedyc. De ahí la necesidad de la dirigencia de conseguir liquidez para afrontar simultáneamente los pagos.

La cuestión de fondo es siempre la misma: las dificultades que tiene el club para una buena venta y el hecho de que desde hace años no vende futbolistas formados genuinamente en las divisiones juveniles triperas. A la vez, el planteo es a días de la aprobación del balance anterior y cuando aún no se conocen los números del ejercicio cerrado el pasado 30 de junio que serán puestos a consideración de los socios en la asamblea de octubre. Y no serán precisamente números “fáciles” en la previa de la renovación de autoridades.