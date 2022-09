El límite de inasistencias, también en debate en la escuela secundaria

Repitencia, asistencia y disciplina son tres ejes que están en pleno debate entre los docentes de escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. Hoy iba a ser el turno en la Región, que encabeza La Plata e integran Berisso, Ensenada, Brandsen, Punta Indio y Magdalena, zona en la que no habrá clases, pero el feriado nacional decretado por el presidente Alberto Fernández haría que se postergue, dado que al cierre de esta edición no había ninguna confirmación al respecto.

El ciclo de debates comenzó el lunes pasado, tal como adelantó este diario, en diferentes distritos del territorio bonaerense. La permanencia de los alumnos en los establecimientos educativos, los sistemas de acreditación de conocimientos y las sanciones disciplinaria forman parte de reformas que están previstas aplicar en escuelas de la Provincia a partir del próximo año.

La reforma en el sistema académico se aplicará en un contexto complejo. Un dato que difundió el director de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, enciende alarmas en distintos ámbitos: sólo el 20 por ciento de los alumnos egresa en tiempo y forma en las escuelas secundarias.

Este diario publicó un amplio debate sobre el debate en torno a la repitencia en los colegios secundarios bonaerenses. El director de Educación Secundaria, Gustavo Galli, planteó entonces que “no es polémico discutir la repitencia” y agregó que las conversaciones sobre el régimen académico no se agotan en la repitencia, sino que además abordan muchas otras cuestiones de la dinámica escolar como el ingreso de los alumnos, la asistencia, la instancias de evaluación, acreditación y promoción”.

Para Sileoni “el corazón del problema respecto a eliminar la repitencia es el riesgo de que baje la calidad educativa, y coincido en un 100 por ciento que es un enorme desafío ver si podemos salir de la repitencia sin caer en el siga siga, que no sería una solución, hay un campo entre ambas cosas”.

En la provincia de Buenos Aires hay más de 4.600 escuelas secundarias con 1.700.000 estudiantes.

Antes de la última jornada de debates por esta semana en las diferentes regiones bonaerenses que se reparte la provincia en materia educativa, cabe resaltar que Galli, titular de Educación Secundaria en la provincia dijo que “todavía no está definido que se vaya a eliminar la repitencia en la Provincia. A lo mejor no va a estar en todos los años, pero en otros sí. Es algo que seguimos pensado”.

Según la nota publicada por este diario, la tasa de repitencia según el relevamiento oficial 2018-2019 (último disponible) en el sector estatal superaba el 17 por ciento y en el privado estaba en torno al 4 por ciento en segundo año (el más problemático).

Otro de los ejes de los debates entre los docentes pasa por la asistencia a clases.

“Con la discusión de asistencias, el que no asista no va a tener el mismo tratamiento de quien sí lo haga, creemos en el mérito y que la sociedad entera tiene que tratar de que no se vayan de la escuela, no a cualquier precio”, señaló Sileoni, titular de la cartera educativa provincial.

Según distintas fuentes consultadas por este diario, desde hace un tiempo hay cierta flexibilidad en la cotidianeidad escolar sobre el régimen de asistencia. En no pocos casos el cupo de inasistencias no se respeta a rajatabla. “Esta situación hay que resolverla. Hoy, lo de las 20 inasistencias permitidas ya no se cumple”, aseguró un directivo de una escuela de la zona norte de La Plata. La realidad se precipitó luego de las restricciones por la pandemia.

Dos ejes sobre este tema son parte de las “Conversaciones Pedagógicas en la Escuela Secundaria”, tal como se denomina la jornada que tendrá lugar hoy en nuestra región y por las cuales no habrá clases en escuelas secundarias públicas y privadas: el primero plantea que el “el Régimen académico vigente no da respuesta temática de asistencia sin ser punitivo”, y la otra propuesta a debatir es que “el régimen de asistencia no debería ser estricto y el mismo para todos, sino que debería ser contextualizado”.

OTROS TEMAS

Otras cuestiones no menores tienen que ver con la acreditación de contenidos y la disciplina.

Sileoni planteó que se están discutiendo “las promociones y amonestaciones, que perdieron sentido, tenés 25 amonestaciones y te vas de la escuela, pero ¿a dónde?”. El funcionario añadió que “todo el mundo coincide en que alguien que cursa 12 materias, aprobó nueve y se lleva tres, no debe repetir, porque esto desalienta, no mejora los aprendizajes, con los riesgos de que no es a costa del aprendizaje”.

Los docentes tienen entre otros ejes de debate “respetar los tiempos y trayectorias de los estudiantes. Se propone cursada por tramos, por ciclos, correlatividad de materias.

El régimen académico secundario hace once años que no tiene cambios.