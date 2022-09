En La Plata, los vecinos arman un "mapa de la inseguridad" para saber cuáles son las “zonas más calientes”

En Los Hornos la delincuencia no da respiro y en medio de la conmoción por algunos sucesos violentos ocurridos en los últimos días, los vecinos decidieron armar un mapa de la inseguridad "para saber cuáles son las zonas más calientes de la localidad". La idea también es también "reflejar la realidad, ya que las estadísticas se basan en denuncias que muchas veces se dejan de hacer porque la verdad es que no pasa nada".

La iniciativa fue lanzada por Daniel Arrippe, un vecino de la localidad que participa en asambleas y reclamos en torno a la delincuencia. A través de una cuenta de Facebook, propuso que los habitantes de la zona envíen la dirección de los robos sufridos últimamente y la modalidad usada por los ladrones. Según contó, en lo que va de la semana recibió alrededor de 100 robos.

"Arranqué hace una semana pidiendo a los vecinos que me pasen los robos que habían sufrido aquí en Los Hornos. La idea es hacer un mapa para conocer las zonas más complicadas por los robos, la modalidad y si las víctimas realizaron las denuncias", detalló.

Según sostuvo, "cuando vas a plantear el tema en el Ministerio de Seguridad te dicen que las estadísticas son bajas, te dicen que no hay denuncia". En ese sentido, destacó que si bien "ya no es necesario ir hasta la comisaría para radicar una denuncia, ahora hay una app del Ministerio que toma la denuncia directamente, la recibe fiscalía y se envía a la comisaría todo de forma anónima", por otra parte la gente no denuncia porque "hay descreimiento por el hecho de que no pasa nada, la gente dice que no se recupera nada, no atrapan a los ladrones, es perder un tiempo".

Lo que busca con el mapa, dijo, "es tener una posibilidad más. Las estadísticas dicen una cosa pero la realidad es ésta".

En cuanto al acceso al mapa, aseguró que "pronto estará disponible en Google Maps". "Allí se irán marcando los lugares donde hubo robos. Por lo que venimos viendo lo más complicado son las entraderas", consignó. Y describió que "la idea es ponerlo en público y que cada vecino ingrese los datos del robo, o me lo pasen a mí en el caso de que no puedan y lo ingreso yo". "En una semana me pasaron unos 100 robos para poner en el mapa", dijo.

Según puede observarse a partir de los datos consignados por los vecinos, los puntos de la localidad en donde más robos se producen son en sector más al oeste, a partir de la avenida 143. Aunque también la inseguridad castiga a la parte céntrica lindera a la avenida 137. Mientras que las modalidades van desde entraderas a robos en la vía pública, muchos de ellos armados y violentos con golpizas incluidas.