El tiro del final dejó a Gimnasia con bronca y sin la punta

Enviado especial a Santiago del Estero

El tren, como ese turístico que tiene como una de sus paradas el Madre de Ciudades, pasó. Y Gimnasia no se subió. El equipo de Pipo no pudo sostener un buen inicio del partido y jugó mal. Ya el 0 a 0 era j castigo para las necesidades del Lobo. Y en el reducciones final, la de Benjamín Domínguez fue afuera y la de Gonzalo Torres adentro. Fueron las únicas posibilidades del gol del segundo tiempo. El pecado mortal del Lobo es que Torres haya tenido esa chance al tercer minuto de descuento. Un error y todo se desmorona. Es fútbol. Y es así.

Acá estoy yo”, dijo Gimnasia en los primeros minutos en el Madre de Ciudades. Lo empujó, lo llevó a Central Córdoba hacia su arco, le dijo que tiene hambre, solidaridad, ganas y fe para pelear hasta el final. Y desde la actitud, lo demostró. El equipo de Pipo quiso ser dueño del juego en los primeros minutos.

En el inicio de las acciones los jugadores albiazules tuvieron buena presión, aunque sin gran presencia en el área rival. Lo llevó con centros y tiros de esquina, pero solamente Eric Ramírez tuvo un disparo de media distancia aunque lo tocaron y Echavarría cobró infracción. El tiro libre de Alemán no logró superar la barrera.

Fue un espejismo del Lobo, un oasis en medio del desierto. Gimnasia no pudo tirarle el camión a Central Córdoba. Respondió de a poco el local. Primero salió del asedio y se fue amiga donde con la pelota. Después, tuvo la más clara en los pies de Alejandro Martínez. Su disparo pasó por sobre Rey y picó afuera, cuando los santiagueños ya tenían el grito en la garganta.

Gimnasia perdió la pelota en el medio. Crecieron Francisco González Metilli y Alejandro Martínez, desequilibrantes por las bandas. A pesar del ingreso de Steimbach, como en el primer tiempo ante Arsenal a Agustín Cardozo se le hizo muy grande el centro del campo. La buena noticia para el Tripero fue la salida por lesión de Renzo López. Gonzalo Torres ingresó en su reemplazo.

Más allá de que había espacios para lastimar a una defensa local con problemas, a Gimnasia le costó una enormidad encontrarlos. Ni Ramón Sosa ni Eric Ramírez estuvieron finos y a Brahian Alemán le costó encontrar la pelota en la primera mitad.

Como contrapartida, los locales a pesar de insinuar más tampoco tuvieron la decisión ni el juego para lastimar a Rodrigo Rey. En suma, un partido chato sin grandes picos de rendimiento individual ni gran funcionamiento colectivo de ninguno de los equipos.

La jugada más clara fue de Benja Domínguez minutos antes del gol de Central Córdoba

En el inicio del complemento, Gimnasia apuró buscando atacar por la derecha. Un buscapié del Ruso Steimbach fue fácil para Rigamonti. El local también buscó por el mismo costado, en este caso la izquierda de su ataque, intentando crear desde el manejo de Alejandro Martínez, pero sin peso ofensivo.

Un disparo rasante de Gonzalo Torres desde la izquierda asustó a todo Gimnasia. Fue saque de arco porque Rodrigo Rey no alcanzó a tocar la pelota, pero no pasó tan lejos. Los hinchas locales se levantaron con un pedido de penal, pero Echavarría dijo no.

Comentario desde el estadio Madre de Ciudades - Facundo Aché

El partido casi nunca terminó de levantar, más allá de jugadas para ambos equipos que insinuaban más en el inicio que en la concreción. Balbo buscó variantes con el ingreso de Hernán López Muñoz por González Metilli; Pipo respondió con Lautaro Chávez por Alexis Steimbach.

Central Córdoba mantuvo cierto predominio sobre el juego frente a un Gimnasia que parecía buscar el huevo para una estocada, apostando gran parte de la noche a una pelota larga. Sin olvidar que la pelota quieta era un motivo de preocupación para Rigamonti y compañía.

Antes de la media hora Abel Balbo tiró a la cancha a Deian Verón (por Kalinski), a Beaozzi en lugar de Kaprof y a Gómez por “Manteca” Martínez para oxigenar al equipo y ganar aire y piernas para el tramo final. El Tripero trató de afirmarse en el medio pero casi sin patear al arco. “Movete Gimnasia movete...fue el grito desde la Tribuna Sur para levantar al equipo.

El partido estaba para “gol gana” y el Ferroviario acertó en la última jugada de la noche

Para los últimos 10, Gorosito eligió a Matías Miranda y Benjamín Domínguez por el paraguayo Sosa y Eric Ramírez. A esa altura, era un partido con más miedos al error y perder el partido que ambiciones. Nadie parecía animarse al todo o nada.

En ese animarse del final, Benjamín Domínguez tuvo la más clara del complemento los 42 minutos con un disparo de derecha que no de fue tan lejos del caño derecho del arquero de Central Córdoba. Saludable intención del “nene” que se animó cuando la pelota más quemaba.

Y cuando el 0 a 0 parecía un hecho, una contra con espacios en el descuento terminó con Gonzalo Torres mano a mano con Rey. Le rompió el arco. Como en un buen ajedrez, con Torres hubo jaque mate. Y toda la impotencia del Lobo que ya no tuvo tiempo para nada.

Gimnasia no jugó un buen partido pero el castigo terminó siendo excesivo. Las manos vacías y la forma de la derrota terminaron siendo un golpe fuerte para este equipo que mantiene ilusiones de pelear todavía por este campeonato que le va a dar todavía una chances más a todos. Dependerá, como dice Gorosito, de ese “salto de calidad” que el equipo necesita para seguir soñando.