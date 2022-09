Para pelear hasta el final, tendrá que dar un plus

¿Qué dejó la excursión del Lobo por Santiago del Estero? Una derrota dolorosa, por sí misma y por haber sido en la última jugada del partido. Las caras largas en vestuarios y aún en la jornada de ayer cuando el plantel emprendió el regreso a nuestra ciudd lo decían todo. Pero además quedó flotando en el aire una sensación incómoda: que Gimnasia se quedó con plata en el bolsillo en el Madre de Ciudades. Y cuando la gloria puede ser el premio, la apuesta tiene que ser tan alta que en los bolsillos no pueden quedar ni pelusas.

De ninguna manera esa lectura implica que haya sido un partido jugado al trotecito. Pero sí el equipo tendrá que dar más, parecerse al del Bosque en las próximas salidas de visitante, el jueves de la semana que viene a la cancha de Barracas Central y luego a Banfield y Talleres. En un torneo irregular en el que todos van a perder puntos, la localía como fortaleza es vital, pero puede no alcanzar cuando se juega algo tan importante como un campeonato.

La lectura acompañada del resultado marca un mal partido de Gimnasia en Santiago del Estero. Claramente, no jugó bien. ¿Fue muy distinto al “partido largo” que jugó con Rosario Central o Huracán? Esta vez, la taba cayó del otro lado y no hubo un gran pase o un guiño del destino como tuvo el equipo en otros partidos. No es una lectura conformista. Al contrario. El torneo entra en una etapa en la que tal vez haya que jugarse salga “pato o gallareta”. Y si bien se puede apuntar que algo de eso hubo en la última jugada del partido, pareció más un error ingenuo que el desequilibrio de un equipo que fue a buscar la heróica y perdió.

Como pocos equipos, Gimnasia tiene una estructura en general confiable. Como todos, depende en algún punto de las individualidades. El equipo de Pipo que juega y vive al ritmo de Brahian Alemán, extraña al uruguayo cuando no esta preciso. Y sin él, se complica abastecer a los futbolistas de desequilibrio como Sosa o Ramírez. Y empiezan a perder confianza. Así, todo lo que Gimnasia rema, lo hace en arenas movedizas: cada brazada lo hunde un poco más cuando los que marcan la diferencia no funcionan.

Ante Central Córdoba había espacios para intentar otra cosa. “Equivocamos los caminos”, señaló en vestuarios Leo Morales. Sin precisión, muchas veces eligió la pelota larga, favorecedora siempre de centrales duros. Gimnasia casi no los pudo probar con la pelota contra el piso. El apresuramiento en lugar de algún pase más fue un mal consejero. Aunque también parezca contradictorio, partido largo y apuro pueden ir de la mano. La derrota con Central Córdoba fue un ejemplo.

Ahora Gimnasia deberá replantearse el futuro como si empezará un torneo de 21 puntos en el que será campeón el más regular. Con la proyección actual, es casi imposible que algún equipo gane los siete partidos que quedan. No hay tiempo para grandes caídas y recuperarse. Será, también una prueba para los equipos.

Hoy Atlético Tucumán mira a todos desde arriba. Gimnasia, a solo dos puntos, no puede perder unidades en el Bosque que es su principal fuente de poder en la campaña. En esta etapa de definiciones tendrá que aflorar el fuego interior de los futbolistas. Gimnasia, con su solidaridad y hambre, deberá demostrar que este equipo puede dar ese “saltiro de calidad” del que habla Gorosito. No puede quedarse con la duda.

Ahora es cuando en cada partido se juega una parte del campeonato. Hoy, el Lobo sigue en la pelea. Al premio, como en la vida misma, se lo queda no solamente el que más lo desee. El hueso, como en una pelea de perros, se lo queda el que muerde más fuerte. Es la hora de morder.