La angustia del estudiante de Periodismo baleado: "Tengo miedo de volver a salir a la calle"

El estudiante de la Facultad de Periodismo baleado anoche en las inmediaciones del predio educativo de 63 y 118 durante una situación de robo "está estable y fuera de peligro", aunque tendrá que someterse a una operación quirúrgica por la grave herida de bala que sufrió en la pierna derecha.

Así lo remarcó su madre, Carolina, en diálogo con EL DIA. La mujer contó que el chico, de 21 años de edad, "sigue en el Hospital San Martín, a donde lo trajeron anoche. El balazo le produjo una fractura expuesta en la tibia de la pierna derecha. Y se está realizando estudios porque tendrá que operarse. Más tarde será trasladado a Ipensa".

"Pasó bien la noche. Ahora tiene un suplemento, tiene tornillos y clavos. La bala afectó el hueso, por eso hay que operarlo sí o sí", dijo.

La mujer aseguró que, tras el hecho de inseguridad, una de las preocupaciones de su hijo pasa por cómo evolucionará el hueso lesionado. "Es todo muy reciente y los médicos no nos pudieron decir cómo le va a quedar la pierna", dijo. "Lo más importante es que no hubo ningún órgano comprometido, músculo o arteria, si no pudo haber muerto desangrado", añadió.

"Él está tranquilo, bien de ánimo. Tiene una indignación bárbara porque trabaja, estudia hace deportes", consignó.

Como informó EL DIA en su edición impresa de hoy, la víctima vive apenas a dos cuadras de la Facultad. En ese sentido, recordó una conversación que mantuvieron hoy: "Me dijo: mamá, tengo miedo de volver a la Facultad. No quiero volver. Yo le dije que cuando se recupera que vaya en auto. Él quedó con miedo después de todo lo que vivió".

Mientras se aguarda por la operación una vez que el joven sea trasladado a Ipensa, la mujer contó que adelantó que le espera un período de rehabilitación y uso de muletas. "El deseo es que pueda recuperarse porque es una excelente persona, tiene muchos sueños y practica mucho deporte", comentó.