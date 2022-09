Racing recibe a Unión con la premisa de ganar y seguir a la expectativa

Racing, que pese a no mostrar un rendimiento demasiado convincente suma dos triunfos consecutivos y está entre los candidatos a ganar el torneo, recibe hoy a Unión de Santa fe con la necesidad de extender la buena racha y mantenerse a la expectativa.

El partido se jugará en el estadio Presidente Perón, en la ciudad de Avellaneda, desde las 18, con el arbitraje de Patricio Loustau y televisado por TNT Sports.

Racing parecía quedarse fuera del lote de equipos con posibilidades de ganar la LPF tras perder ante Estudiantes, en La Plata, pero venció a Patronato y Platense, con los justo, sin sobrarle nada y con un estilo de juego menos generoso a la hora de buscar el resultado.

El equipo de Fernando Gago volvió a creer y ahora va por otro triunfo ante Unión, que lo pondría cerca de la punta, estando segundo detrás de Boca en la tabla anual y cada vez más cerca de la clasificación para la Copa Libertadores 2023.

Es que Racing depende Emiliano Vecchio para tener un poco de lucidez, una ráfaga de talento, algo de claridad, si no es por el ex Central las ideas no florecen en la “Academia”, en donde además el goleador Enzo Copetti atraviesa una “sequía” de cinco partidos sin marcar.

VÉLEZ NECESITA CORTAR LA SEQUÍA

Vélez intentará dejar atrás una serie negativa de 15 partidos sin ganar a nivel local cuando hoy reciba a Barracas Central, que con un buen promedio para el descenso piensa en la clasificación para la Copa Sudamericana.

El partido se jugará en el estadio José Amalfitani, en el barrio porteño de Liniers, desde las 20:30, televisado por TNT Sports y con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Y en el Gigante de Arroyito, Central, que hace tres partidos que no gana, buscará hoy volver a la victoria cuando reciba a Platense a las 15.30. El encuentro será arbitrado por Silvio Trucco y televisado por la señal ESPN Premium.