Ni quemas ni euforia: ya no es obligatorio, pero el barbijo sigue

“La verdad es que me acostumbré y no me viene mal porque tengo algunas cuestiones para cuidar en mi salud”. Al hombre no parecía faltarle eso, dando la vuelta al trote en el circuito aeróbico del Bosque. Lograba correr con un barbijo aún cuando poco se ha escuchado últimamente sobre la necesidad de uso afuera y tampoco ya es obligatorio en cualquier escenario: ni en la calle, ni en la casa, ni en oficinas y tampoco en el transporte.

La semana que pasó, el Ministerio de Salud de la Nación bajó a recomendación el empleo del tapabocas como elemento de prevención del Covid-19 en cualquier ámbito.

Ayer, en la Ciudad el panorama se parecía al de los últimos meses de la obligatoriedad, tras la última oleada de casos, en el otoño. En particular, en la calle y los comercios todavía se veían personas jóvenes y mayores, cuyos apósitos se hacían más visibles entre una amplia mayoría de bocas y narices libres.

“Como lo uso adentro, salgo a la calle y no siento la necesidad de sacármelo. De paso, me sigo cuidando del coronavirus y también de otras pestes que andan en esta época”, respondió Oriana, una veinteañera de boca tapada, en el Centro.

Ahí está otra respuesta que se da en el mundo médico. “El uso obligatorio de barbijo responde a la situación del país y de variables como la vacunación en la población y los casos nuevos que suceden junto con el índice de internación y mortalidad asociadas a la enfermedad. Hoy, en base a eso, la situación epidemiológica es endémica. No hay una nueva ola y los casos no revisten gravedad ni internación. Entonces, el uso del barbijo deja de ser obligatorio. Ahora, pasa a ser una indicación personal. Si uno quiere evitar la exposición al virus de Covid-19 y otros de transmisión respiratoria como es la gripe o la bronquiolitis en los niños, el barbijo es una herramienta fundamental y funciona muy bien como método de barrera”, le dijo a este diario el médico y secretario de Salud de Berisso, Santiago Ramírez Borga.

En esa línea, contó que a pesar de que no sea obligatorio, se sugiere el uso a mayores de 65 años. También a quien tenga algún factor de riesgo como diabetes, por ejemplo, y esté en ambientes chicos, en compañía de otras personas. “Es una medida preventiva adicional al plan de vacunación que se ha aplicado”, dijo Ramírez Borga.

El fin de la obligatoriedad del barbijo dio inicio, luego de más de dos años a una nueva etapa de convivencia con el coronavirus, coincidieron infectólogos.

En el mundo profesional avanza la idea de que lo que vino con la pandemia, puede reportar otros beneficios, en el control de las enfermedades típicas de la temporada invernal.

El infectólogo del Hospital Muñiz de la capital federal y extitular de la Sociedad Argentina de Infectología, Lautaro de Vedia, opinó en estos últimos días que “indudablemente estamos pasando a esa transición de convivir con el virus”.

Aunque analizó que la sociedad a camino a un proceso de “liberación” del barbijo advirtió la importancia de “mantener la alerta en ámbitos cerrados, como en el hospital para la atención de pacientes”.

La decisión del Ministerio de Salud, a través de la Resolución 1849/2022 fue publicada el miércoles en el Boletín Oficial.

Tuvo lugar a dos años y medio del comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) declarado por el Gobierno para paliar los efectos de la pandemia.

La nueva medida continúa recomendando el uso de barbijo “en espacios interiores, incluyendo los ámbitos laborales, educativos, sociales y el transporte público”.

De Vedia analizó que “estamos todos cada vez más cubiertos porque hemos tenido no solo vacunas, también Covid-19 que refuerza la inmunidad”, dijo y destacó: “Estamos mejor y las variantes son cada vez menos agresivas. Hay menos gravedad, entonces el Covid-19 sigue, la pandemia no”.

Según la resolución ministerial, “el SARS-CoV-2 se ha convertido en un virus circulación estacional”, lo que hace que la utilización del barbijo quede solo reservada a la presentación de escenarios particulares”.