Incendiaron un puesto de Gendarmería y denuncian que el ataque fue cometido por mapuches

Un puesto de Gendarmería en Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro, fue incendiado en las últimas horas y las sospechas están dirigidas hacia los mapuches.

Luis Dates es propietario de la cabaña Los Radales, ubicada cerca del precio ocupado por el lof mapuche Lafken Winkul Mapu.

En declaraciones a la prensa, Dates calificó de "gravísimo" lo ocurrido porque ya no es un ataque contra un particular sino "a las fuerzas nacionales", lo cual es una "demostración de que creen que no hay límites a su reclamo".

El puesto incendiado había sido colocado hace dos semanas, en el marco de un reclamo de mayor seguridad en la zona.

El mes pasado hubo un episodio similar en cuando a que también fue incendiada una cabaña ubicada a unos 35 kilómetros de Bariloche.

"No hay dudas que el incendio fue intencional, como tampoco tengo dudas que detrás de esto está la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche)", indicó Dates, quien agregó sobre ese episodio que "es su mismo accionar, violento, nocturno, clandestino”.