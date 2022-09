Venta de propiedades: flexibilizar el precio es la clave en el mercado

Las ventas de inmuebles en el Gran La Plata son posibles si los propietarios exhiben flexibilidad a la hora de vender. Por supuesto deben aceptar que los valores no son los mismos que antes de la pandemia y que también por las devaluaciones del peso es imposible sostener los precios que se pedían un año atrás. Las operaciones son menos dificultosas en las unidades de menor precio o las de más alto valor. La falta de créditos dificulta especialmente la transferencia de las unidades que están en la franja media. Los que buscan el acceso a su primera vivienda y que pueden hacer planes para adquirirlas encuentran la posibilidad en los edificios que comienzan a construirse y por lo tanto pueden comprarse en cuotas mientras se lleva a cabo la construcción.

Para el martillero Ramón Penayo “la caída de la actividad económica provocó que disminuyan los valores, pero no logra arrancar el mercado. Mucha gente sacó del mercado de alquileres sus inmuebles para tratar de venderlos, pero hay mucha oferta y prácticamente no hay compradores. Los inversores parece que miran otras opciones”. Y destaca el profesional que “la actividad del ladrillo tracciona distintas industrias y sectores comerciales. Muchos pensamos que íbamos a salir más rápido de esta meseta, que tiene ofertas muy apreciables, con caídas de precios en dólares del 30 al 40 por ciento, pero aún así no se mueve como se esperaba”.

También recordó que “antes se pedía hasta 1.700 dólares el metro cuadrado, y hoy se pide mucho menos. La actividad está parada y el colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires lo certifica mes a mes con sus registros”.

Debe señalarse que algunos operadores inmobiliarios sostuvieron que como son muy pocos los interesados en comprar unidades ofrecidas desde cuatrocientos mil dólares y más exigen una excelente calidad y muy buena ubicación. La escasa oferta en este sector facilita las operaciones a los vendedores.

Por su parte, la martillera pública Estela Valverde, informó que “las propiedades ya están en su piso, no hay margen para hacer ofertas menores. Aún así, los compradores contraofertan con 10 ó 15 por ciento menos y los propietarios están abiertos a escuchar ofertas. Hay pocos compradores en el mercado”.

Entre los precios de referencia, señala la profesional que un departamento de 1 dormitorio, en el centro, con una antigüedad de 40 años, puede conseguirse desde 58.000 dólares aproximadamente. En el radio semicéntrico, pero más moderno, de 45 metros cuadrados, desde 53.000 dólares. En tanto, un dúplex en Gonnet o City Bell, de 1 dormitorio, con cochera y patio, alrededor de 70.000 dólares. En Villa Elvira y Altos de San Lorenzo, una propiedad de un dormitorio, puede estar en un mínimo de 35.000 dólares. Ya en dos dormitorios, céntrico, entre 30 y 40 años de antigüedad, desde 60.000 dólares. En relación a dúplex en Gonnet y City Bell, de 90 metros cuadrados, y más espacio verde, existen ofertas desde 90.000 dólares.

Valverde indicó que “con el sistema de permutas también se hace difícil concretar una venta. Ofrecen departamentos chicos para entregar en parte de pago por otro de 120 ó 150 metros. Esto marca que no hay dinero en efectivo disponible. Hacemos lo imposible para que se concreten las operaciones, pero no se están cerrando en la mayoría de los casos”.

Por su parte, la martillera pública Gisela Agostinelli tiene otra visión del mercado: “Hay muchas consultas, de a poco se va reactivando y se acomodan los valores. Como no hay tanta variación del dólar, la gente retome la búsqueda de las propiedades en venta”; que en general han bajado entre 20 y 30 por ciento para acomodarse a los precios del mercado.

Como valores de referencia, la profesional detalló que los mismos dependen de la antigüedad, funcionalidad y estado del inmueble. Un monoambiente céntrico, desde 30 mil dólares; de un dormitorio, céntrico, desde 40 dólares; de dos dormitorios, ronda desde 60 dólares, aproximadamente, según la martillera Agostinelli. Con respecto a las casas es más difícil calcular valores.

En tanto, Santiago Mamberto indicó que “por departamentos nuevos el precio mínimo es de 1.000 dólares el metro cuadrado y antes de la pandemia eran alrededor de 2.000 dólares por metro cuadrado. La clave en este mercado es adaptar el precio para que pueda tener mayor celeridad el proceso de venta”.

Mirta Líbera, sostuvo que “algunas estimaciones con respecto al tiempo de venta marca que los inmuebles cuyos precios se han adecuado al momento y se ubican competitivos tienen la oportunidad de venderse antes, entre uno a seis meses pero para el stock general de inmuebles en oferta se necesitará de un tiempo mucho mayor y dependerá de que se mantengan o mejoren las condiciones del contexto”.

Fuera del casco urbano las variaciones de precio de las viviendas son mucho más amplias y pueden encontrarse de muy bajo precio o hasta superar los 700 mil dólares. Por supuesto que las casas en countries y barrios cerrado merecen otro análisis.

