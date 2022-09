VIDEO. Esquina de terror en La Plata: no paran de contar accidentes y piden semáforos

Vecinos de Los Hornos comenzaron a juntar firmas para la colocación de semáforos en la intersección de 52 y 140 debido a la peligrosidad del tránsito y a que se registran alrededor de tres a cuatro siniestros por mes. Además, señalaron que a metros de allí circulan los niños que acuden a la escuela San Benjamín, quienes están expuestos a la problemática vial.

"Aquí cerca está el colegio San Benjamín, están expuestos los chicos. Hasta se han metido en la casa de sanitarios. Pero la autoridad que corresponde no pone semáforos en este lugar", plantearon desde el barrio.

"Es una esquina de circulación cotidiana. Pedimos algo tan simple como un semáforo. Que las autoridades tomen nota. No pedimos un semáforo porque pasa algo cada tanto, tenemos tres o cuatro accidentes mensuales. No hay una manera de controlar si no es con un semáforo", manifestaron.

"Estamos juntando firmas. Es una forma de que nos escuchen, porque ya no sabemos qué hacer. Tanto la 52 como la 140 son de doble mano. A mediodía y a la mañana son los momentos más complicados. En un momento mandaron inspectores, pero el semáforo es permanente, es la única manera", aseguraron.

"Hace poco perdió la vida un motociclista. La colocación de un semáforo debe ser urgente", expresaron.