Hailey Bieber habló la relación que Justin Bieber tuvo con Selena Gomez y los fans estallaron de bronca

Hailey Bieber habló por primera vez sin tapujos ni rodeos de su esposo, Justin Bieber, y la relación que tuvo con Selena Gomez. Durante estos años, los fans de la cantante la han acusado de haber comenzado su noviazgo con el artista mientras estaba con la ex Disney.

Fue en el podcast “Call Her Daddy” que la ex conductora de “Drop the mic” se refirió como nunca antes a quien se supo tildar como su ‘rival’ en cuestiones sentimentales. Sin dar vueltas, la rubia afirmó: “nunca tuve una relación con él cuando estaba con alguien”.

Entre algunas revelaciones que llegaron completamente por sorpresa, Hailey afirmó que la separación entre su esposo y Selena Gomez fue “lo correcto para ellos, para cerrar esa puerta”. “Fue lo mejor que le pudo haber pasado para seguir adelante, comprometerse, casarse y seguir con su vida”, agregó.

Según su versión, Justin Bieber había terminado su noviazgo definitivamente con Selena Gomez cuando le propuso casamiento en las Bahamas hace cuatro años. “Sabía lo que estaba pasando cuando volvimos a estar juntos”, mencionó.

Para la modelo habría sido imposible poder comenzar su vida de casada si tenía dudas de que la relación anterior no había terminado definitivamente para su compañero de vida.

Pero un secreto no revelado vio la luz en el ciclo de podcast de la conductora Alexandra Cooper. Es que como contó ella misma, Hailey Bieber llamó por teléfono a la cantante antes de casarse y, después de tanto tiempo, “todo es respeto y amor”, algo que les trajo “mucha paz” como pareja.

A su vez, concluyó que ni ella ni su esposo le deben nada “excepto respeto” a la artista estadounidense. Vale recordar que el cantante mantuvo un noviazgo con Gomez durante ocho años entre idas y vueltas, en las que también salió con la propia Hailey y Sofía Richie, entre otras.