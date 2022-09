La Scaloneta y el triunfo: “One love”

Argentina atraviesa un presente de ensueño. Y cuando faltan 53 días para el puntapié inicial del Mundial Qatar 2022, la Selección sigue dando pasos hacia adelante, independientemente de los nombres propios y del rival de turno.

Ayer fue Jamaica, contendiente menor, es cierto. Pero no es menos cierto que desde el arranque estuvieron protagonistas que suelen ser alternativas. Y el once no se resintió para nada.

Sin Lionel Messi, quien debió esperar en el banco de relevos por un estado gripal, la Selección no mostró ningún tipo de inconvenientes ante los centroamericanos, para así derrotarlos por 3-0 en un Red Bull Arena teñido de celeste y blanco, misma situación que Nueva Jersey desde que los dirigidos por Lionel Scaloni pusieron un pie en la ciudad.

Julián Álvarez abrió el camino, a los 13 minutos del PT tras una gran jugada de un Lautaro Martínez cada vez más sólido en el puesto. Mientras que Lionel Messi, figura en todo momento desde el lugar que le toque, marcó por duplicado en un segundo tiempo en que fue el gran protagonista de la noche. Primero con un remate cruzado desde afuera del área, a los 40m. y luego con un tiro libre sutil, con el cual burló al arquero y también al rival que intentó detenerlo con un “gusanito” en la barrera que se volvió moda gracias a la precisión del “10”.

NO SE RESINTIÓ PESE A LAS AUSENCIAS, OTRA BUENA NOTICIA

Pese a tener la línea defensiva titular, los cambios estuvieron en el mediocampo y adelante, con las inclusiones de Alexis Mac Allister y Guido Rodríguez (por Rodrigo De Paul y Leandro Paredes), y la de Julián Álvarez por el siempre vital Lionel Messi.

Sin embargo, la Selección encontró en Giovani Lo Celso un gran conductor, quien salió siempre claro de su zona para así abastecer a Ángel Di María por derecha y al mencionado jugador del Manchester City por la izquierda, en constante intercambio con el punta del Inter.

Además, las subidas de Gonzalo Montiel y de Nicolás Tagliafico por los laterales le acrecentaron el panorama a un ex Central que jugó un partido muy prolijo. Todas buenas noticias para Scaloni, quien ayer se encontró, como no suele suceder, con la imposibilidad de contar con el zurdo capitán. Otro zurdo, como Di María, fue quien llevó la cinta hasta el ingreso de Messi una vez entrado el complemento.

Lo cierto es que mientras cuenta las horas para el estreno ecuménica, la Albiceleste dio otra muestra de ser un equipo, independientemente de varios de los nombres quienes parecen tener más que asegurado un lugar en Qatar 2022.

PARA EL COMPLEMENTO, OTRAS CARTAS...Y DOS GOLAZOS DEL “10”

Luego de una muy buena primera mitad, en la que solo le faltó puntería para acrecentar la diferencia, el complemento se volvió algo más parejo, por lo que Jamaica se aproximó, sin peligro real, al arco defendido por Emiliano Martínez.

Ante esto, Lionel Scaloni movió el banco y mandó a la cancha al capitán argentino y también a Enzo Fernández, otro de los que parecería haber sacado su pasaje rumbo al Mundial debido a su enorme presente.

Minutos más tarde fue el turno de Rodrigo De Paul, una fija en el medio, mientras que a falta de 15´lo hicieron el ex Estudiantes Joaquín Correa, Nahuel Molina y Lisandro Martínez, en lugar de Di María, Álvarez y Montiel.

A partir de esas modificaciones, la Selección recuperó de forma definitiva la pelota, con triangulaciones constantes en tres cuartos, aunque sin la profundidad y certeza de una primera etapa mejor en cuanto al funcionamiento ofensivo.

Jamaica se cerró por completo y achicó los espacios apuntando a una contra que nunca llegó, pese a los buenos arranques en velocidad, una de sus características.

Así, los minutos finales transcurrieron sin mayores emociones, con una Argentina que parecía dejar de lado el recurso del remate lejano y que intentaba, a través de asociaciones cortas, llegar a un segundo grito que se hizo desear por los 25.000 presentes. Todo eso hasta que el “10” encontró un hueco, encaró para su pierna más hábil y generó, una vez más y como en cada estadio al que va, la ovación multitudinaria.

Primero a los 40m. con un disparo cruzado tras habilitación de Lo Celso e instantes más tarde con otra de sus tantas especialidades: el tiro libre en la puerta del área. Pese a la barrera y a la inclusión de un rival haciendo el clásico “gusanito”, el “10” apeló a la sutileza para un 3-0 que tuvo su firma y la de una Scaloneta que necesita cuanto antes que comience el Mundial.

Otra evaluación (quizás menor, es cierto), pero que Argentina aprueba sin ningún tipo de inconvenientes.

En total son 35 partidos invictos para Lionel Scaloni y los suyos, quienes en noviembre volverán a verse las caras en España para luego sí dirigirse a Medio Oriente a la espera del puntapié inicial del certamen que ilusiona a los protagonistas y a los hinchas. Material hay.