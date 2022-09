Una manifestación que empodera a la Vice en la carrera hacia 2023, pero que abre interrogantes sobre la convivencia política

La conmoción por el ataque que sufrió Cristina Kirchner alineó definitivamente al Frente de Todos y quizás sea el catalizador que permita a la Vice ubicarse como la candidata natural del espacio en 2023 para intentar suceder a un Alberto Fernández que ayer pareció dejar pasar la oportunidad de realizar una convocatoria plural en defensa de la Democracia: a la reunión que encabezó por la tarde en Casa Rosada faltó, por caso, la oposición.

El jefe de estado convocó a gobernadores, dirigentes sociales, empresariales y sindicales y a representantes de cultos y la cultura popular para hacer llamado a la “paz social” pero no a referentes de Juntos por el Cambio o de algún partido opositor.

Más tarde la DAIA, que participó del acto para rechazar el intento de magnicidio contra Cristina, decidió no adherir al documento final por considerar que “posee un alegato político partidario” y así decidió retirarse del Salón Eva Perón antes de la firma del mismo. Si bien coincidió con el oficialismo en cuestionar los discursos de odio, ponderó que éstos se deben eliminar “desde todos los sectores de la sociedad”. Claro que para ello debe intentarse al menos un diálogo abierto a todos a fin de lograr acuerdos básicos que serán la base de una pacífica convivencia.

El Presidente en su cadena nacional de la medianoche del viernes anticipó una bajada de línea que durante la víspera se repitió mucho: que el ataque del joven de 35 años en Recoleta se vio favorecido por un contexto agraviante hacia la figura de la Vice que, mayormente, ha sido propalado por la oposición y los medios de comunicación.

El que pareció observar bien el fenómeno fue el historiador económico Pablo Gerchunoff, que describió a la manifestación en apoyo a la Vicepresidenta como “un acto impresionante por su masividad pero no fue un acto en defensa de la democracia. Lo habría sido si el gobierno hubiera convocado a la oposición, como lo hizo Alfonsín en Semana Santa del 87”.

Discurso

El discurso que por la tarde leyó la actriz Alejandra Darín en plaza de Mayo en un escenario colmado por funcionarios y representantes del oficialismo también dejó sabor a poco. Pareció más un mensaje a contentar a los propios reservando como única usina de “odio” a los “otros”. No convenció incluso a algunos dirigentes del FDT que esperaban una mayor apertura política y un contenido “que no mezclara” cuestiones tales como la acusación “a un sector minúsculo de la dirigencia política y sus medios partidarios” en la estigmatización de la ex presidenta como factótum del fallido atentado.

Sí la convocatoria a plaza de Mayo que se prolongó por las adyacencias expuso un respaldo en la calle a la Vice que seguramente no se habría replicado hoy al mediodía, en caso no se suspendiera el acto previsto en Merlo del PJ bonaerense.

Como suele ocurrir con las víctimas de violentos episodios, la empatía hacia la ex presidenta fue creciendo en volumen y ayer los más diversos grupos se movilizaron en “defensa del orden democrático” y contra el avance de los discursos de odio que, asimilan, a grupos de ultra derecha.

Lo cierto es que si antes del atentado muchos integrantes del oficialismo estimaban que el frustrado acto de Merlo sería el inicio del operativo clamor para “Cristina 2023”, los hechos registrados en las últimas horas pueden haber sido un espontáneo pronunciamiento en ese sentido. Claro, el camino hasta mayo o junio del año próximo, cuando se definan las candidaturas a las elecciones nacionales, es largo.

La preocupación inmediata debe ser garantizar la paz social. Antes del brutal episodio que tuvo a la Vice como víctima, había mucha preocupación en Casa Rosada en cómo reaccionaría la militancia kirchnerista el día que el tribunal de Comodoro Py leyera la sentencia de la causa. El Gobierno, asegura, intentará trabajar para garantizar “consensos” que eviten que se resquiebre la convivencia social. Que así sea.

Será fundamental que, de una vez por todas, oficialismo y oposición “paren la pelota” y busquen acuerdos básicos que permitan no sólo el normal desarrollo de la conversación política sino también la aplicación de reformas que favorezcan el desarrollo de la Argentina.