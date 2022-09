Crudo relato de una madre que denunció a Lucas Puig

Después de 12 años, se dio por concluido un proceso judicial que mantuvo en vilo a las familias y víctimas que denunciaron al docente Lucas Puig por abuso sexual. Después del debate llevado a cabo en el segundo juicio oral, el Tribunal dio por probadas las vejaciones sobre un niño y una niña, de 3 y 4 años respectivamente. Ahora, una nueva investigación recayó sobre otra maestra como presunta cómplice de los hechos.

Patricia Lean es la madre del nene, que hoy es un adolescente de 15 años. En dialogo con EL DIA, contó detalles de su lucha, cómo transitó junto a su hijo todos estos años, y qué sintieron cuando finalmente conocieron la sentencia que lo condenó al profesor de música a 35 años de prisión efectiva.

“Siempre dije una sola cosa: a mí díganme que es culpable, que quiero correr, ver a mi hijo y decirle ‘te escucharon’”, manifestó Patricia con la voz quebrada.

Incluso, el día del veredicto, aseguró que el menor “por fin pudo descansar”.

“Me dijo: ‘ma, no sabes qué bien descansé’. Le llevó 12 años poder dormir bien, sabiendo que este monstruo ya no anda suelto”, expresó.

Su calvario comenzó en el año 2010, cuando una alerta telefónica de la mamá de otra víctima le cambió la vida para siempre.

“El 17 de marzo, a las 21, recibí un llamado de la madre de una compañerita. Yo veía cambios en mi hijo, pero no los atribuía a semejante barbaridad. No está en la mente de uno pensar que si un hijo se baña tantas veces, si duerme vestido o con la luz prendida, o si se levanta a la noche llorando, vas a asociarlo a eso”, sostuvo Lean.

También aclaró que, durante mucho tiempo, su hijo “no quería entrar al jardín”.

Patricia contó lo mucho que le costó comprender lo que realmente estaba sucediendo en su entorno. “Gracias a las peritos oficiales pude entender que esta clase de personas, en este caso el docente, elige a las víctimas por su manera de ser, por su carácter. Como mamá me cuesta comprender por qué sucedió todo esto”.

En cuanto a la reacción de las autoridades al recibir la denuncia contra un docente de su institución, Patricia opinó: “Nos soltaron la mano desde un primer momento”.

“Cuando nos citaron al jardín la primera vez, hicieron pasar a un grupo de 15 padres al SUM, y a nosotros nos llevaron al fondo, nos apartaron del grupo y no pudimos hablar con los otros padres, cuando nosotros queríamos poner en conocimiento lo que había pasado”, recordó de aquel momento, y agregó: ”Después tuvimos una reunión con el cura y con la directora. Me llamó la atención que me preguntaran ‘por qué corriste a la policía y no a la institución’”.

La mujer aseguró que lo primero que hizo fue acudir a su pediatra: “Era de noche y no se me ocurrió ir a la escuela, yo quería saber cómo estaba él, era lo único que me importaba”.

“PRESO POR 12 AÑOS”

La madre contó que, durante su declaración, el adolescente le pidió a los jueces “poder salir a la calle”, que “no tenía por qué estar encerrado él”. Reveló además que su actitud cambió completamente cuando se leyó el veredicto, ya que “tenía miedo de cruzárselo”.

“Fue un largo el proceso”, contó Patricia, y reveló que desde los 9 hasta los 12 años estuvo pasando por tratamientos psicológicos, hasta que finalmente obtuvo el alta: “La psicóloga me dijo en ese momento que mi hijo ya tiene las armas para defenderse”.

“Cuando nos enteramos que Casación anuló el fallo, volvimos a creer. Todo este tiempo sentimos como si mi hijo hubiese estado preso durante 12 años. Ahora salió detrás de las rejas y entró este profesor”, aseguró.

PRESUNTA CÓMPLICE

Tanto el Ministerio Público Fiscal, como las familias denunciantes solicitaron que se investigue como presunta cómplice a una docente del Colegio San Benjamín, maestra en ese momento de los menores.

“Me molesta verla libremente como si no hubiera hecho nada. No cuidó a mi hijo”, manifestó Patricia.

A su vez, la mujer aseguró que la maestra es quien lleva la pancarta con la leyenda “Lucas inocente” en todas las marchas. Por ese motivo, exigió su procesamiento: “Ella fue cómplice y no me extraña que lo esté apoyando”, sostuvo.

De igual forma, Patricia dejó en claro que el reclamo “no es en contra de todos los docentes, sino contra Lucas Manuel Puig, su cómplice y los docentes que en ese momento tenía que estar al cuidado de mi hijo, y no lo hicieron”.