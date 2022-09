Noche de terror en Ringuelet: golpean y toman de los pelos a una empleada

Durante casi media hora, en una vivienda de Ringuelet, la madrugada de ayer le abrió paso a la pesadilla a su propietaria, una jubilada de 83 años, y a quien estaba a su cuidado, una mujer de 62.

Los responsables de esa situación fueron dos jóvenes asaltantes armados, encapuchados y con guantes, quienes luego de colarse por una ventana lateral en ese domicilio de 8 y 516, despertaron a la empleada a cachetadas en la cara y apuntándole con una arma de fuego.

Entre desconcertada y aturdida por la presencia de ambos desconocidos, la menor de ambas mujeres enseguida escuchó la orden de los ladrones para que se levantara de la cama, y no tuvo más opción que acatarla.

Con repetidas amenazas tanto para ella como para la dueña del inmueble, que se despertó momentos después por el alboroto en su dormitorio, fue con la cuidadora con quien se ensañaron en mayor medida.

“POLICÍA, POLICÍA”

En la tarde de ayer, este diario acudió a esa vivienda y obtuvo el testimonio de Iris Pizarro (62), quien tiene a su cargo la asistencia de la jubilada.

Junto a ella se encontraba uno de los hijos de la propietaria, realizando algunos trabajos para reforzar las aberturas de la casa a raíz de lo sucedido. La señora de 83 años, a su vez, se hallaba acostada en su habitación.

Pizarro aceptó contarle a EL DIA la media hora de profunda angustia y de miedo que les hicieron padecer, principalmente a ella, ambos maleantes.

Al respecto, contó: “Estábamos durmiendo con la abuela en la misma habitación, cuando pasada la una de la mañana estos dos delincuentes se metieron en la casa luego de arrancar la reja protectora de una ventana lateral”.

Por allí accedieron al interior de la vivienda y caminaron resueltamente hacia el dormitorio donde descansaban ambas mujeres.

“Me despertaron pegándome cachetadas en la cara y una vez que abrí los ojos, uno de ellos gritó ‘policía, policía’ y me encañonó con un arma de fuego”, comentó Pizarro y acotó que “no tenían ni uniforme ni aspecto de policías. Lo dijeron por decir”.

Asimismo, citó que “a la abuela no la despertaron, pero lo hizo ella misma, poco después, debido a que escuchó nuestras voces”.

Pero el objetivo principal de esos maleantes pareció ser la cuidadora.

Esta última coincidió en esta apreciación: “Los ladrones se ensañaron conmigo. Primero me ordenaron que saliera de la cama, luego me agarraron de los pelos y me llevaron a recorrer así los distintos sectores de la casa y hasta me pegaron un puñetazo en el hígado ”, reveló mientras al mismo tiempo confesó que “todavía no salgo de mi conmoción por lo ocurrido”.

“ME ROBARON EL SUELDO ENTERO”

Consultada sobre lo que sustrajeron ambos asaltantes en la ocasión, informó: “Me robaron el sueldo entero, 55.000 pesos, más otros 1.000 pesos que tenía en la cartera”.

También resultó damnificada la jubilada, a quien, según lo especificado por Pizarro, “le sustrajeron elementos de bijouterie, perfumes, un frasco con unos 200 pesos en monedas y 2 gaseosas de la heladera”.

“NO LE DESEO A NADIE LA QUE PASÉ”

La cuidadora de la jubilada, casi al borde del llanto, reveló también que los responsables del atraco “me amenazaban todo el tiempo”.

Pero su inquietud central pasaba porque dejen los delincuentes al margen de cualquier agresión física o amedrentamiento verbal a su empleadora.

“Les supliqué que no le hicieran nada a la abuela y al menos me hicieron caso en eso”, reflejó Pizarro.

Más allá de esta circunstancia, la mujer, en más de una ocasión durante la charla con este diario, remarcó angustiada que “no le deseo a nadie la que pasé” en relación al violento asalto que la tuvo como principal apuntada.

Según estimó, los ladrones aparentaban tener “entre 24 y 28 años”, y al cierre de esta edición nada se conocía sobre su paradero.

“Una vez que escaparon, avisamos al 911 y luego llegaron policías (de la comisaría sexta) a las 2 de la mañana”, señaló.

Los uniformados desplegaron un rastrillaje por las inmediaciones del domicilio escenario del robo, pero sin lograr el resultado esperado.

Por último, Pizarro recordó que “hace 4 ó 5 meses, un delincuente de unos 40 años quiso entrar por la fuerza tras manotear el picaporte de la entrada. Pero escuchó mis pasos, espió por la cerradura y se fue”.