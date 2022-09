La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del sábado tendrá a Gimnasia recibiendo a Independiente, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. A su vez, en un duelo clave por la clasificación a las copas internacionales, Racing se medirá ante Argentinos, en la continuidad del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. Además, Milan frente a Inter en la Serie A de Italia, en un duelo apasionante. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 Rosario Central vs Talleres TNT SPORTS

13:30 Lanús vs Tigre ESPN Premium/TV PUBLICA

15:30 Aldosivi vs Sarmiento ESPN Premium

15:30 Vélez vs Newell's TNT SPORTS

18:00 Racing vs Argentinos Jrs. TNT SPORTS

20:30 Gimnasia vs Independiente ESPN Premium

PREMIER LEAGUE

08:30 Everton vs Liverpool STAR + / ESPN

10:00 Chelsea vs West Ham

11:00 Brentford vs Leeds ESPN 3

11:00 Nottingham Forest vs Bournemouth

11:00 Tottenham vs Fulham

13:30 Aston Villa vs Manchester City STAR + / ESPN

SERIE A

10:00 Fiorentina vs Juventus

13:00 Milan vs Inter ESPN 2/STAR +

15:45 Lazio vs Nápoli ESPN 2/STAR +

BUNDESLIGA

10:30 Union Berlín vs Bayern Múnich ESPN 2/STAR +

10:30 Bayern Leverkusen vs Friburgo

13:30 Frankfurt vs RB Leipzig

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Real Mallorca vs Girona ESPN 3

11:15 Real Madrid vs Real Betis STAR + / ESPN

13:30 Real Sociedad vs Atlético de Madrid

16:00 Sevilla vs Barcelona DIRECTV SPORTS

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Auxerre vs Olympique de Marsella

14:00 Olympique de Lyon vs Angers

16:00 Nantes vs PSG STAR + / ESPN

US OPEN

17:40 Tercera ronda ESPN 2

20:00 Tercera ronda ESPN 2

PRIMERA NACIONAL

15:00 Deportivo Madryn vs Quilmes

15:40 Gimnasia de Mendoza vs Chacarita TYC SPORTS

16:45 San Martín S.J vs Santamarina

19:40 Atlanta vs Estudiantes BA TYC SPORTS

RUGBY CHAMPIONSHIP

06:25 Australia vs Sudáfrica STAR + / ESPN

PRIMERA "B"

13:30 Defensores Unidos vs Talleres (R.E) DIRECTV SPORTS

15:30 Fénix vs Cañuelas

15:30 San Miguel vs J.J Urquiza

15:30 Deportivo Armenio vs Argentino de Quilmes

15:30 UAI Urquiza vs Colegiales

17:40 Ituzaingó vs Comunicaciones TYC SPORTS

BOXEO DE PRIMERA

23:00 Mirco Cuello vs Michel Da Silva TYC SPORTS

UFC

16:00 Ciryl Gane vs Tai Tuivasa FOX SPORTS 2

F1 - GP DE PAÍSES BAJOS

07:00 Entrenamientos 3 FOX SPORTS/STAR +

10:00 Clasificación FOX SPORTS/STAR +

AMERICUP

11:00 Puerto Rico vs República Dominicana DIRECTV SPORTS 2 / 1612

13:30 Islas Vírgenes vs Argentina DIRECTV SPORTS 2 / 1612/ TYC SPORTS

17:30 Canadá vs Uruguay DIRECTV SPORTS 2 / 1612

20:00 Colombia vs Brasil DIRECTV SPORTS 2 / 1612

PRIMERA C

15:30 Club Luján vs Claypole

15:30 Laferrere vs Atlas

15:30 Berazategui vs Midland

15:30 Real Pilar vs Central Córdoba

15:30 San Martín Burzaco vs Sportivo Italiano

URBA TOP 13

15:30 Alumni vs Regatas Bella Vista ESPN Extra

15:30 Buenos Aires vs Atlético del Rosario

15:30 CASI vs Hindú

15:30 Newman vs CUBA

15:30 Pucará vs Belgrano

15:30 San Luis vs Los Tilos